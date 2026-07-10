Publicat la 10.07.2026, 09:30:00

În urmă cu ceva ore OpenAI a lansat public GPT 5.6, prezentat drept cel mai performant model de inteligență artificială dezvoltat până acum de companie. Mult așteptata lansare fusese amânată luna trecută la solicitarea autorităților americane, pe fondul preocupărilor legate de securitatea națională.

Decizia vine într-un moment în care Statele Unite și China sunt implicate într-o competiție tot mai intensă pentru dezvoltarea unor sisteme de inteligență artificială avansate. Autoritățile SUA se tem că modelele AI foarte puternice ar putea fi folosite pentru atacuri cibernetice sofisticate, operațiuni militare sau activități ale serviciilor de informații.

GPT-5.6 ar fi fost testat suplimentar înainte de lansare. OpenAI pregătește trei versiuni ale noii generații de modele

Administrația americană și-a intensificat verificările asupra celor mai avansate modele de inteligență artificială înainte ca acestea să fie puse la dispoziția publicului. Potrivit Axios, publicația care a relatat despre lansarea

, administrația Trump ar fi aprobat distribuirea pe scară largă a noului model după efectuarea unor teste suplimentare. Decizia ar fi fost luată în urma mai multor întâlniri între reprezentanții OpenAI și oficiali ai guvernului american.

În perioada în care lansarea a fost amânată, OpenAI ar fi permis accesul la GPT-5.6 doar unui grup restrâns de parteneri verificați. Identitatea organizațiilor respective ar fi fost comunicată autorităților.

Compania care dezvoltă ChatGPT ar urma să lanseze modelul GPT-5.6 Sol, cel mai performant din noua generație

Alături de acesta vor fi disponibile modelele Terra și Luna, variante mai accesibile, destinate utilizatorilor care nu au nevoie de aceeași putere de procesare. Anunțul privind lansarea celor trei modele a fost publicat marți seara pe platforma X. Noua generație de modele apare într-un moment în care marile companii de tehnologie investesc sume uriașe în dezvoltarea sistemelor AI tot mai performante.

Statele Unite și China, cursă pentru cele mai puternice modele AI

Washingtonul urmărește cu atenție dezvoltarea și lansarea sistemelor de inteligență artificială de frontieră. Autoritățile americane sunt îngrijorate că astfel de tehnologii ar putea ajunge în posesia unor state rivale și ar putea fi folosite în scopuri militare, pentru spionaj sau pentru lansarea unor atacuri cibernetice complexe.

Competiția pentru dezvoltarea inteligenței artificiale avansate a dus deja la intervenții ale autorităților americane. Anthropic, unul dintre principalii rivali ai OpenAI, ar fi dezactivat accesul utilizatorilor la modelele Mythos 5 și Fable 5 după emiterea unui ordin privind controlul exporturilor. Decizia ar fi fost luată din motive de securitate națională. Restricțiile pentru unul dintre modele au fost ridicate ulterior, după implementarea unor măsuri suplimentare de protecție.Modelul Mythos, destinat profesioniștilor din domeniul securității cibernetice, ar fi rămas disponibil doar pentru anumite organizații americane considerate de încredere.



Elon Musk pregătește lansarea unui nou model Grok

Competiția dintre marile companii din domeniul inteligenței artificiale devine tot mai intensă. Elon Musk a anunțat că firma sa va pune la dispoziția publicului Grok 4.5, noua generație a principalului său model AI. Compania lui Musk concurează direct cu OpenAI și Anthropic pentru dezvoltarea unor sisteme de inteligență artificială tot mai performante.





