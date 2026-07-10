Publicat la 10.07.2026, 13:38:41

Bricul „Mircea” -

a încheiat în urmă cu puțin timp, alături de celelalte trei veliere-surori, cursa pentru ”Trofeul celor 5 Surori”, una dintre cele mai rare și respectabile competiții din lumea maritimă. După aproximativ 60 de mile marine parcurse în Oceanul Atlantic, navele au trecut linia de sosire. Câștigătorul nu a fost însă anunțat, rezultatul oficial urmând să fie comunicat în cadrul ceremoniei de premiere de la Boston.

După aproape o jumătate de secol, patru dintre cele mai cunoscute veliere-școală din lume s-au întrecut din nou pentru Trofeul celor 5 Surori (”Five Sisters Cup”).

Nava noastră Școală „Mircea” a reprezentat România în competiția desfășurată în Oceanul Atlantic, alături de USCGC „Eagle”, din Statele Unite, NRP „Sagres”, din Portugalia, și „Gorch Fock”, din Germania.

Patru veliere-surori s-au întrecut în Oceanul Atlantic

Trofeul celor 5 Surori este o competiție rezervată velierelor-școală construite după același proiect la celebrul șantier naval Blohm & Voss din Hamburg.

În total au fost construite cinci nave ”surori”. Astăzi, doar patru dintre acestea se mai află în serviciu activ: „Mircea”, „USCGC Eagle”, „NRP Sagres” și „Gorch Fock”. Cea de-a cincea navă, „Gorch Fock I”, nu mai navighează și este conservată în Germania ca navă-muzeu.

Din acest motiv, competiția și-a păstrat denumirea istorică de Trofeul celor 5 Surori, deși la actuala ediție au participat patru veliere.

Înaintea competiției, cele patru nave-surori au executat și un exercițiu de manevre și evoluții în formație, un moment spectaculos care a precedat confruntarea din Atlantic. Motoarele au fost oprite, iar navele au pornit doar cu forța vântului. Regata s-a desfășurat pe un traseu de aproximativ 60 de mile marine și a inclus un punct de întoarcere la babord, care trebuia ocolit pe la est înainte ca velierele să continue către linia de sosire.

Pe parcursul cursei, echipajele au depins de condițiile meteorologice, de intensitatea și direcția vântului, dar și de modul în care marinarii au reușit să execute manevrele necesare pentru a obține cea mai bună viteză.

După ore întregi petrecute în largul Atlanticului, navele au trecut linia de sosire după miezul nopții (ora locală).

„După o cursă plină cu emoții, desfășurată pe un traseu de aproximativ 60 de mile marine, navele surori au trecut linia de sosire după miezul nopții”, a transmis căpitanul Navei Școală „Mircea”.

Trofeul celor 5 Surori, reluat după jumătate de secol

Competiția din acest an are o importantă încărcătură istorică. Prima și, până acum, singura ediție a Trofeului celor 5 Surori a avut loc în anul 1976. Cursa a fost organizată în contextul manifestărilor dedicate bicentenarului Statelor Unite ale Americii.

Atunci, actuala navă germană „Gorch Fock”, construită în 1958, a câștigat competiția. Velierul german a intrat în posesia trofeului realizat de celebra casă Tiffany & Co., pe care îl păstrează și în prezent.

După 50 de ani, navele-surori au revenit în Oceanul Atlantic pentru o nouă ediție a competiției.

Participarea Bricului „Mircea” are loc după prezența velierului românesc la festivitățile dedicate aniversării a 250 de ani de la Declararea Independenței Statelor Unite ale Americii, în mai multe porturi americane.

Câștigătorul va fi anunțat la Boston

Conform regulamentului competiției, organizatorii SAIL250 urmează să anunțe câștigătorul în cadrul ceremoniei oficiale de premiere care va avea loc în portul Boston.

Până atunci, echipajele celor patru veliere își continuă drumul către următoarea etapă a evenimentelor maritime organizate în Statele Unite.

„Dincolo de rezultat, Trofeul celor 5 Surori rămâne o competiție dedicată camaraderiei, fair-play-ului și consolidării prieteniei dintre națiuni”, a transmis căpitanul navei.

Competiția ”Trofeul celor 5 Surori” reprezintă o întâlnire simbolică între nave construite după același proiect, dar care navighează astăzi sub pavilioanele unor state diferite.

România, Statele Unite, Portugalia și Germania au fost reprezentate în Atlantic de patru nave-surori și de generații de marinari care continuă tradiția navigației cu vele.