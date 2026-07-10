Publicat la 10.07.2026, 12:23:04

Medicul respinge acuzațiile și susține că este vizat pe nedrept de anchetatori. Dosarul instrumentat de procurorii militari vizează circumstanțele în care un elicopter destinat misiunilor SMURD a fost adus în România din Marea Britanie.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, Raed Arafat și alte 16 persoane sunt cercetate în dosar, iar anchetatorii au dispus măsuri asigurătorii pentru recuperarea unui presupus prejudiciu estimat la aproximativ 8 milioane de lei. Șeful DSU este cercetat pentru presupusă complicitate la contrabandă și a anunțat că va contesta măsura dispusă de procurori.

Raed Arafat, prima reacție după instituirea sechestrului

Raed Arafat susține că acuzațiile care îi sunt aduse nu au fundament și afirmă că procedurile privind aducerea elicopterului în România au fost derulate cu implicarea și acordul autorităților vamale. Cel ce se află în fruntea Departamentului pentru Situații de Urgență consideră că a devenit o țintă în acest dosar și spune că situația reprezintă „o bătaie de joc”.

„Pare că sunt o țintă. În 2017, Vama a spus că nu trebuie declarație vamală și a venit elicopterul, IGAv trimite la vamă, iar aceasta nu face obiecții”, a declarat Raed Arafat. Potrivit acestuia, dosarul a fost deschis în anul 2020, iar autoritățile vamale ar fi confirmat inițial că pentru aducerea aeronavei în România nu era necesară depunerea unei declarații vamale. Raed Arafat susține că, ulterior, anchetatorii au solicitat un punct de vedere unei alte structuri vamale din București.

Liderul DSU mai afirmă că dosarul ar fi fost analizat și de Direcția Națională Anticorupție, care ar fi dispus clasarea cauzei, iar el nu ar fi fost vizat de anchetă la acel moment. „Cum să se zică de contrabandă? N-am mită, n-am foloase necuvenite”, susține Raed Arafat.

Raed Arafat spune că i-au fost blocate câteva zeci de mii de lei

Situația s-ar fi schimbat după ce autoritatea vamală s-a constituit parte civilă în dosar.

Potrivit declarațiilor șefului DSU, acesta a fost chemat la poliție, unde i-a fost comunicată măsura instituirii sechestrului asigurător. „Ieri a fost o chemare la poliție, s-a făcut ordonanță că Vama s-a constituit parte civilă și ne-au pus sechestru”, a explicat Arafat. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a oferit și detalii despre bunurile și sumele de bani vizate de măsurile asigurătorii.

„Am o casă pe credit, care e ipotecată. Mi-a blocat câteva zeci de mii de lei. Atât”, a declarat acesta care va contesta măsura dispusă de procurorii militari.

Prejudiciul din dosar este estimat la 8 milioane de lei

Ancheta vizează achiziția și aducerea în România a unui elicopter SMURD cumpărat din Marea Britanie. Aeronava ar fi fost achiziționată pentru a înlocui elicopterul prăbușit în anul 2016 în Republica Moldova. Procurorii militari investighează modul în care elicopterul a fost importat și susțin că pentru această operațiune nu ar fi fost achitată taxa pe valoarea adăugată. Prejudiciul estimat în dosar se ridică la aproximativ 8 milioane de lei. Măsuri asigurătorii ar fi fost dispuse față de 17 persoane vizate de anchetă, printre care se află și șeful DSU.

Cercetările continuă, iar existența unor acuzații sau instituirea unor măsuri asigurătorii nu echivalează cu stabilirea vinovăției persoanelor cercetate.