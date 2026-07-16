Publicat la 16.07.2026, 00:00:47

„Nu gândirea mea mi-a adus banii cei mari, ci statul pe loc. Ai înțeles? Statul pe loc!" — Jesse Livermore, prin vocea personajului Larry Livingston, în „Reminiscences of a Stock Operator" (Edwin Lefèvre, 1923)

Speculatorul care a câștigat și a pierdut trei averi

Livermore era deja o legendă când Edwin Lefèvre l-a transformat în personajul Larry Livingston. Vorbea din experiență brutală: a mizat pe scăderea pieței chiar înainte de crahul din 1907 și a făcut milioane, apoi a repetat figura în 1929, ajungând la o avere estimată la 100 de milioane de dolari. Fraza asta o spune tocmai pentru a-și corecta propria greșeală de tinerețe. Ani la rând crezuse că secretul era să prindă mișcarea corectă. Târziu a înțeles că ghicitul direcției era partea ușoară — greul era să rezi tentația de a ieși prea devreme dintr-o poziție care mergea în favoarea lui.

De ce mâna care apasă butonul e cel mai mare dușman

Ironia e că Livermore a murit falit, în 1940, incapabil să-și urmeze propriul sfat. Asta face citatul și mai valoros: vine de la cineva care știa exact ce ar trebui făcut și tot n-a reușit mereu. Investitorul român de azi trăiește aceeași dramă la scară mică. Deschide aplicația de trading de zece ori pe zi, vede că Hidroelectrica sau Romgaz au urcat câteva procente și simte o mâncărime în deget. Vinde. Câteva luni mai târziu, dividendul și aprecierea pe care le-a ratat îl bântuie.

Un contraexemplu cinstit: statul pe loc nu e o virtute automată. Cine a stat cuminte pe acțiuni de companii care se prăbușeau — gândiți-vă la investitorii prinși în falimente sau în firme cu datorii uriașe — a confundat răbdarea cu încăpățânarea. Livermore vorbea despre a rămâne într-o poziție corectă, nu despre a ignora realitatea. Diferența dintre răbdare și negare e subțire, iar bursa taxează scump confuzia.

Închide aplicația pentru două săptămâni

Dacă ai un portofoliu construit pe companii solide de la BVB și verifici cotațiile zilnic, fă un experiment concret: dezinstalează aplicația brokerului de pe telefon și lasă-o doar pe desktop, unde ajungi mai greu la ea. Stabilește-ți dinainte, în scris, la ce preț sau pe ce criteriu fundamental ai vinde cu adevărat — o scădere a profitului, o problemă de guvernanță, o schimbare de strategie. Atât. Restul mișcărilor sunt zgomot. Cel mai profitabil lucru pe care îl poți face astăzi cu banii tăi e, adesea, nimic. Livermore a plătit scump ca să învețe asta. Tu poți lua lecția pe gratis.