Publicat la 15.07.2026, 17:40:03

România a intrat în ring cu un deficit bugetar atât de mare încât nu mai putea evita „loviturile”, a spus președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, folosind o analogie din box pentru a explica de ce majorarea taxelor și impozitelor a fost inevitabilă.

În 2027 nu vor mai fi necesare noi taxe

România nu putea evita majorarea taxelor și impozitelor din cauza deficitului bugetar ridicat, susține președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, care crede însă că, anul viitor, nu va fi nevoie de noi taxe, iar economia ar putea crește cu peste 2%, transmite Agerpres. Dăianu a precizat că s-a întâlnit marți cu reprezentanți ai agenției de evaluare financiară Fitch, iar joi conducerea Consiliului Fiscal va avea o întâlnire și cu cei de la Moody's, în cadrul procedurii de evaluare a ratingului de credit suveran al României.

„Nu vom avea o retrogradare a ratingului suveran”

„Agențiile de rating nu ne așteaptă. Și acum ne-au atras atenția. Noi am avut o întâlnire ieri cu Fitch. Eu cred că nu vom avea o retrogradare a ratingului suveran, întrucât avem o execuție bugetară bună pe primele cinci luni, aproximativ o jumătate din deficitul consemnat anul trecut, este drept, prin controlul cheltuielilor, control foarte sever”, a spus Daniel Dăianu.

Economistul consideră că este necesar un guvern cu puteri depline și de armistițiu. „Dispute politice, crize politice, căderi de guverne nu reprezintă o anomalie. Dar acum, venind cu picioarele pe pământ, ne dăm seama că România are nevoie de un guvern cu puteri depline. Și de armistițiu, până să ai nevoie de un guvern cu puteri depline, care să se ocupe și de SAFE, de construcția bugetului pe 2027, de terminarea acestui PNRR, care a adus multe miliarde, de legea salarizării etc.”, a explicat acesta.

Dăianu a precizat că a avertizat de mai multe ori, în calitate de președinte al Consiliului Fiscal, asupra erorilor de politici macroeconomice. „România a avut convergență, veniturile au crescut, deși cu inegalități foarte mari între cetățeni, între grupuri de oameni. Este o realitate, dar a venit un soroc al unor erori de politici macroeconomice. Noi am avertizat de ani de zile că vine momentul când nu vom mai avea cale de întors. Și aici suntem în această situație”, a arătat el, adăugând că a transmis același mesaj și interlocutorilor externi, în vederea discuției de joi cu Moody's: nu este nevoie de noi taxe și impozite în 2027, iar economia ar putea crește cu peste 2% din PIB.

Fără recesiune anul viitor, dar cu riscuri externe

Președintele Consiliului Fiscal a precizat că nu crede că România va avea recesiune anul viitor. „Unii se grăbesc să vorbească despre recesiune și în 2027. Nu cred că vom avea recesiune. În acest an, vom fi așa, la limită. Să sperăm că nu vor fi și alte șocuri externe, pentru că vedem că ostilitățile în Orientul Mijlociu, din păcate, iar o iau din loc”, a adăugat Dăianu.

Despre criza politică, acesta a afirmat că dezbaterea nu ar trebui să se concentreze pe negocierile dintre partide, ci pe găsirea unor soluții pentru țară.

Majorarea taxelor, considerată inevitabilă

Dăianu a criticat propunerile privind reducerea taxelor și renunțarea la măsurile de austeritate în contextul unui deficit mare și al unei creșteri economice slabe. „Am auzit voci: să reducem taxe și impozite iar, să spunem stop austerității. Să lăsăm retorica politică. Când ai un deficit mare și o creștere economică mică, poți evita austeritatea? Ai varianta de a nu te mai putea finanța sau o corecție, care doare. Dar altceva nu se poate. Sunt vorbe”, a explicat el.

Președintele Consiliului Fiscal a insistat că majorarea taxelor era inevitabilă. „Nu se putea fără creșteri de taxe și impozite. Să vină cineva să îmi arate cum tai 3% din PIB. Noi, la Consiliul Fiscal, nu suntem plătiți de cetățeni să vindem gogoși. Și știm că a existat o controversă: tăieri de cheltuieli versus creșteri de taxe, impozite sau reducerea GAP-ului de TVA. E o fantasmagorie, nu se poate peste noapte să reduci GAP-ul de TVA”, a mai afirmat acesta.

Daniel Dăianu a făcut aceste declarații miercuri, la lansarea unei noi ediții a Cartei Albe a IMM-urilor, eveniment organizat la sediul BNR de Confederația patronală IMM România. Documentul, realizat în prima jumătate a acestui an pe un eșantion de aproximativ 1.800 de întreprinderi mici și mijlocii din toate județele și domeniile de activitate, oferă o radiografie a mediului antreprenorial autohton, analizând raportarea IMM-urilor la teme precum finanțarea activității, accesarea fondurilor europene și politicile de personal.