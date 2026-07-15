Publicat la 15.07.2026, 11:50:00

Europa trăiește un moment fără precedent. Populația Uniunii Europene a atins cel mai ridicat nivel din istorie, însă experții avertizează că acesta este și începutul unei schimbări dramatice. În următoarele decenii, continentul va îmbătrâni accelerat, iar numărul locuitorilor va începe să scadă.

Datele prezentate de Comisia Europeană arată că UE are în prezent 450,6 milioane de locuitori, cel mai mare număr înregistrat vreodată. Totuși, această performanță vine la pachet cu o veste mai puțin optimistă: până la sfârșitul secolului, Europa ar putea pierde peste 50 de milioane de oameni.

Europa ”se golește” încet

Estimările oficiale arată că populația Uniunii Europene va coborî la aproximativ 445 de milioane de locuitori până în 2050, iar până în anul 2100 va ajunge la 398,8 milioane, un nivel comparabil cu cel din anii '70. Specialiștii explică fenomenul prin scăderea natalității și îmbătrânirea populației, două tendințe care se accentuează de la an la an.

Paradoxal, în timp ce numărul locuitorilor va scădea, europenii trăiesc mai mult decât oricând.

În 2024, speranța medie de viață a ajuns la 81,5 ani, iar prognozele sunt și mai spectaculoase. Până în 2100, femeile din Uniunea Europeană ar putea depăși, în medie, 90 de ani, iar bărbații 86 de ani. Mai mult, un copil născut astăzi în Uniunea Europeană se poate aștepta să trăiască peste 75 de ani fără boli grave, datorită progreselor din medicină și îmbunătățirii condițiilor de trai.

Un european din trei va fi pensionar

Cea mai mare provocare nu este însă speranța de viață, ci îmbătrânirea populației. Potrivit raportului, până în 2050, aproape o treime dintre locuitorii Uniunii Europene vor avea cel puțin 65 de ani. Astăzi, proporția este de aproximativ unul din cinci. În același timp, numărul persoanelor trecute de 80 de ani se va dubla în următoarele decenii, ceea ce va pune o presiune uriașă pe sistemele medicale și de îngrijire.

Scăderea populației active este una dintre cele mai mari temeri ale autorităților europene.

Raportul arată că milioane de posturi ar putea rămâne neocupate din cauza lipsei forței de muncă. În prezent, aproximativ 20% dintre persoanele aflate la vârsta de muncă nu sunt active, iar aproape 8 milioane de tineri nu lucrează și nu urmează nici studii sau programe de formare.

Pentru a acoperi deficitul, Uniunea Europeană mizează pe recalificarea angajaților, folosirea inteligenței artificiale pentru creșterea productivității și atragerea de specialiști din afara blocului comunitar.

Deși tabloul pare îngrijorător, Comisia Europeană spune că există și o parte pozitivă. Se dezvoltă tot mai rapid așa-numita „economie a longevității”, un sector care cuprinde produse și servicii dedicate persoanelor în vârstă. De la tehnologie și sănătate până la servicii financiare și asistență medicală, această piață este estimată să genereze investiții și milioane de noi locuri de muncă.

UE vrea să ia măsuri pentru viitor

Pentru a face față schimbărilor demografice, Comisia Europeană pregătește o serie de programe care vizează locuințe mai accesibile pentru tineri, investiții în educație și formare profesională, dezvoltarea serviciilor de îngrijire și sprijinirea regiunilor afectate de depopulare.