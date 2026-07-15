Publicat la 15.07.2026, 06:09:00

Sute de angajați ai metroului bucureștean încasează, în anumite luni, venituri care depășesc echivalentul a 4.000 de euro net, ajungând chiar peste plafonul stabilit ca reper de companie și, în unele cazuri, peste indemnizația directorului general. Explicația nu ține de salariul de bază, ci de volumul mare de ore suplimentare și de munca prestată în weekend și în zilele de sărbătoare legală.

Subiectul a ajuns în centrul unei dispute interne între directorul general al Metrorex, Mariana Miclăuș, și directorul financiar al companiei, pe fondul regulii potrivit căreia veniturile angajaților nu ar trebui să depășească 80% din indemnizația directorului general. În prezent, indemnizația directorului general este limitată prin lege la aproximativ 26.000 de lei net pe lună, ceea ce înseamnă că pragul de 80% se situează în jurul valorii de 20.800 de lei, echivalentul a aproape 4.000 de euro. În practică însă, acest nivel este depășit de sute de salariați în lunile în care activitatea implică numeroase ore suplimentare.

Angajații din subteran sunt cei mai bine plătiți. Lunile cu sărbători legale aduc cele mai mari venituri

Potrivit liderului Unitatea – Sindicatul Liber Metrou (USLM), Marian Artimon, cele mai mari venituri sunt obținute de angajații care asigură funcționarea metroului în subteran.

Din această categorie fac parte dispecerii, operatorii, maiștrii și alte funcții esențiale pentru exploatarea rețelei. Ei sunt chemați frecvent la serviciu în zilele libere sau de sărbătoare, iar legislația și contractul colectiv de muncă prevăd plata suplimentară a acestor ore.

Numărul angajaților care depășesc pragul stabilit de companie variază considerabil de la o lună la alta, în funcție de calendar. Conform datelor prezentate de liderul sindical, în decembrie aproximativ 780 de angajați au trecut peste acest nivel, în ianuarie numărul a ajuns la aproape 900, în februarie a coborât la circa 200, în aprilie a urcat din nou la aproximativ 800, iar în iunie s-a situat în jurul a 230 de persoane. Diferențele sunt explicate de numărul zilelor de sărbătoare legală și de necesitatea menținerii circulației metroului indiferent de calendar.

Sporul de 300% face diferența

Veniturile spectaculoase sunt alimentate de sporurile acordate pentru orele suplimentare efectuate în weekend și în zilele de sărbătoare legală, care pot fi remunerate cu până la 300% din tariful obișnuit. Sindicatul susține că limitarea veniturilor rezultate din munca efectiv prestată contravine prevederilor legale și reduce efectele negocierilor din Contractul Colectiv de Muncă.

Situații similare și la CFR Călători

Fenomenul nu este unic în sectorul feroviar. Potrivit reprezentanților sindicali, și la CFR Călători există mecanici de locomotivă care, în anumite luni, ajung să încaseze venituri mai mari decât directorul general al companiei, datorită aceluiași mecanism al orelor suplimentare și al sporurilor pentru activitatea desfășurată în perioadele nelucrătoare, dar nu în subteran.