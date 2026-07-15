Publicat la 15.07.2026, 00:00:43

„Nu gândirea mea a fost cea care mi-a adus banii mari. A fost întotdeauna statul pe loc. Ai priceput? Statul meu ferm pe poziții!" — Jesse Livermore, citat în „Reminiscences of a Stock Operator" de Edwin Lefèvre (1923)

Speculatorul care câștiga stând nemișcat

Livermore era omul care a mirosit prăbușirea din 1907 și cea din 1929, făcând avere din amândouă. Un jucător agresiv, dintre cei care pariau sume colosale short pe o piață în cădere. Tocmai de aceea replica lui surprinde: recunoștea că marile lui profituri nu veneau din inteligența cu care alegea momentul de intrare, ci din curajul de a nu face nimic după ce intrase. A rezista tentației de a vinde o poziție câștigătoare prea devreme i s-a părut întotdeauna partea cea mai grea a meseriei. „Am cunoscut mulți oameni care aveau dreptate la momentul potrivit", spunea el, „și care totuși nu au câștigat nimic din asta."

Boala mâinii care apasă mereu butonul

Aplicația azi e brutal de directă. Aplicațiile de tranzacționare au transformat investiția într-un joc de reflexe, iar fiecare notificare pare o invitație să faci ceva. Problema e că mișcarea excesivă costă — comisioane, spread-uri, taxe pe câștig realizat prematur. Statul român te impozitează diferit după cât timp ții o acțiune, iar cine vinde și cumpără de zece ori pe lună ajunge să lucreze mai mult pentru broker și pentru fisc decât pentru sine.

La BVB, cei care au cumpărat Hidroelectrica la listarea din 2023 și au stat pur și simplu au bătut confortabil pe cei care au încercat să prindă fiecare vârf și fiecare corecție. Dar atenție — Livermore vorbea despre a sta pe o poziție corectă, nu pe orice poziție. El însuși tăia rapid pierderile. Statul pe loc nu înseamnă să te încăpățânezi într-o greșeală; înseamnă să nu strici o decizie bună din nervozitate. Diferența dintre cele două a ruinat mai mulți investitori decât orice criză.

Testul plicului sigilat

Data viitoare când deschizi aplicația cu degetul pregătit să vinzi, pune-ți o singură întrebare: s-a schimbat ceva la companie sau doar la prețul de pe ecran? Dacă afacerea merge la fel de bine ca ieri, mișcarea ta e emoție, nu strategie. Scrie-ți motivele pentru care ai cumpărat fiecare acțiune și pune hârtia într-un sertar. Recitește-o înainte de orice vânzare. Vei descoperi că jumătate din tranzacțiile pe care voiai să le faci nu aveau nicio legătură cu ce scriseseși — iar restul de răbdare e exact profitul pe care Livermore îl numea „statul ferm pe poziții".