Publicat la 14.07.2026, 13:11:05

România intră într-o perioadă decisivă pentru economia sa, pe măsură ce marile agenții internaționale de rating își încep evaluările anuale. Reprezentanții Fitch au demarat discuțiile cu autoritățile de la București, urmând ca Moody's să analizeze, la rândul său, situația financiară a țării în zilele următoare. Miza este păstrarea actualului rating de țară, în condițiile în care instabilitatea politică și întârzierile în implementarea reformelor asumate prin PNRR ar putea împinge România spre categoria „junk” – o schimbare care ar însemna împrumuturi mai scumpe și presiuni suplimentare asupra finanțelor publice.

Fitch deschide seria evaluărilor privind economia României

Procesul de analiză a pornit cu vizita reprezentanților agenției Fitch, care au programată o întâlnire la Ministerul Finanțelor. În cadrul evaluării, specialiștii vor examina evoluția economiei și măsurile adoptate de autorități pentru menținerea echilibrelor fiscale.

De-a lungul ultimelor luni, agențiile de rating au avertizat în repetate rânduri că stabilitatea politică și continuarea reformelor sunt esențiale pentru ca România să își păstreze actualul calificativ.

Potrivit Antena 3 CNN, Fitch urmează să publice concluziile evaluării pe 31 iulie. În prezent, agenția acordă României calificativul BBB-, cu perspectivă stabilă.

Fondurile din PNRR și stabilitatea politică, printre principalele criterii analizate

Pe lângă situația bugetară, un element important al evaluării îl reprezintă capacitatea României de a atrage fondurile europene din Planul Național de Redresare și Reziliență.

În prezent, aproximativ 4,5 miliarde de euro sunt în pericol să fie pierdute, deoarece proiectele de lege necesare nu au fost transmise și adoptate la timp în Parlament. Suma depășește veniturile estimate din majorarea taxelor pe proprietate și este de aproape șapte ori mai mare decât datoria pe care statul o are către Pfizer.

Ce înseamnă o retrogradare la categoria „junk”

O eventuală coborâre a României în categoria nerecomandată investițiilor („junk”) ar avea efecte directe asupra costurilor de finanțare ale statului. În acest scenariu, Guvernul s-ar împrumuta mai scump de pe piețele financiare, iar presiunea asupra datoriei publice ar crește.

Negocierile cu agențiile de rating sunt purtate de premier și de ministrul Finanțelor, iar președintele Nicușor Dan a anunțat că se va implica, la rândul său, în acest proces.

Discuțiile cu reprezentanții Moody's sunt programate joi și vineri, iar rezultatul evaluării este așteptat pe 11 septembrie. În prezent, agenția acordă României ratingul Baa3, cu perspectivă negativă.