Publicat la 14.07.2026, 08:30:00

MacKenzie Scott continuă să redistrinbuie averea obținută în urma divorțului de Jeff Bezos în donații pentru organizații și campanii sociale. Fosta soție a fondatorului Amazon a oferit acum 20 de milioane de dolari organizației Active Minds, care desfășoară programe pentru sănătatea mintală a adolescenților și tinerilor din Statele Unite. Este cea mai mare donație primită vreodată de Active Minds. Scott mai finanțase organizația și în 2021, când i-a oferit patru milioane de dolari.

La divorțul de Jeff Bezos, finalizat în 2019, scriitoarea MacKenzie Scott a primit o participație de aproximativ 4% din Amazon, evaluată atunci la peste 35 de miliarde de dolari. De atunci, miliardara a direcționat o parte importantă a averii sale către organizații nonprofit, instituții de învățământ și proiecte care sprijină comunitățile vulnerabile. Din 2020, Scott a donat aproximativ 26 de miliarde de dolari. Numai în 2025, valoarea contribuțiilor sale s-a ridicat la 7,2 miliarde de dolari.

Banii vor finanța programe pentru tineri

Cele 20 de milioane de dolari oferite Active Minds vin fără condiții privind modul în care trebuie cheltuite. Aceasta este strategia folosită de MacKenzie Scott pentru majoritatea donațiilor sale: organizațiile primesc libertatea de a decide unde este cea mai mare nevoie de bani.

Active Minds intenționează să folosească finanțarea pentru extinderea programelor sale la nivel național, pregătirea tinerilor implicați în promovarea sănătății mintale și susținerea proiectelor dezvoltate chiar de adolescenți și studenți. O parte din resurse va ajunge la programele destinate elevilor de liceu și studenților care vor să se implice în campanii și inițiative pentru îmbunătățirea modului în care sunt abordate problemele de sănătate mintală. Donația vine într-un moment în care Statele Unite se confruntă cu o situație îngrijorătoare în rândul adolescenților.

Potrivit datelor autorităților americane din domeniul sănătății, aproximativ unul din cinci elevi de liceu a declarat că s-a gândit serios la sinucidere, iar 16% dintre adolescenți au spus că au elaborat un plan.

Aproape jumătate din avere, direcționată către donații

MacKenzie Scott a devenit una dintre cele mai active filantroape din lume după divorțul de Jeff Bezos. Potrivit estimărilor Forbes, aceasta a donat până acum aproximativ 46% din avere. Banii au ajuns în special la organizații care luptă împotriva sărăciei, susțin accesul la educație și locuințe, oferă ajutor comunităților vulnerabile sau finanțează proiecte pentru protejarea mediului.

Printre cele mai mari contribuții se numără 436 de milioane de dolari pentru Habitat for Humanity și 70 de milioane de dolari pentru Meals on Wheels America, organizație care sprijină vârstnicii și persoanele care nu își pot părăsi locuințele.

Scott a donat, de asemenea, sute de milioane de dolari instituțiilor de învățământ. Donațiile sale către universitățile americane istorice pentru comunitatea afro-americană au depășit un miliard de dolari.

Alte 90 de milioane de dolari au fost direcționate către proiecte pentru combaterea defrișărilor tropicale, iar Girl Scouts of the USA a primit aproximativ 84,5 milioane de dolari.