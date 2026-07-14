Publicat la 14.07.2026, 01:01:53

Pe 14 iulie 2015, după aproape doi ani de negocieri epuizante la Viena, Iranul și cele șase mari puteri (SUA, Rusia, China, Marea Britanie, Franța și Germania) au anunțat că au ajuns la un acord privind programul nuclear iranian. Documentul, cunoscut ca JCPOA, prevedea ridicarea treptată a sancțiunilor în schimbul limitării programului nuclear. Pentru traderii de pe piața petrolului, singura cifră care conta era una: peste 1 milion de barili pe zi de petrol iranian care urmau să revină pe o piață deja sufocată de supraofertă.

O piață care deja se îneca în petrol

Vara lui 2015 nu a fost blândă cu producătorii de energie. Brentul se tranzacționa în jur de 57 de dolari pe baril, iar WTI american undeva pe la 52 de dolari — la mai puțin de jumătate față de nivelurile de peste 110 dolari din vara lui 2014. Revoluția șisturilor bituminoase din SUA inundase piața, iar OPEC, condus de Arabia Saudită, refuzase deliberat să reducă producția, pariind pe scoaterea din joc a producătorilor americani mai scumpi.

În acest context, perspectiva ca Iranul — deținătorul unora dintre cele mai mari rezerve din lume — să deschidă din nou robinetul părea catastrofală pentru prețuri. Investitorii știau că țara avea și zeci de milioane de barili stocați pe petroliere plutitoare, gata să fie vânduți în clipa în care sancțiunile cădeau. Ce nu știau era cât de repede se va întâmpla asta și dacă acordul va supraviețui politic în Congresul american.

Prăbușirea care a urmat, nu explozia așteptată

Reacția imediată a fost modestă — prețurile au scăzut ușor, apoi și-au revenit, pentru că piața anticipase deja parțial vestea. Adevărata lovitură a venit lunile următoare. Până în ianuarie 2016, când sancțiunile au fost efectiv ridicate, Brentul se prăbușise sub 30 de dolari pe baril, cel mai scăzut nivel din ultimul deceniu. Iranul și-a triplat exporturile în doar câteva luni.

Episodul a demonstrat un adevăr incomod pentru investitori: geopolitica mișcă piețele energetice mai brutal decât orice raport de cerere-ofertă. A schimbat și strategia OPEC, care în cele din urmă a fost forțat să revină la reducerea producției prin acordul OPEC+ din 2016, alături de Rusia — o alianță care domină și azi piața.

Ce rămâne valabil pentru un investitor de la București

Lecția e simplă și cinică. Un acord semnat la o masă de negocieri poate rescrie într-o singură zi calculele unei industrii de trilioane de dolari. Cine deținea acțiuni la companii petroliere în 2015 a învățat pe pielea lui că fundamentele contează mai puțin decât o semnătură diplomatică.

Pentru investitorul român, paralela e directă. OMV Petrom, cea mai grea companie energetică de la BVB, rămâne prizoniera acelorași prețuri internaționale pe care nimeni de la București nu le controlează. Când Brentul zboară sau se prăbușește din cauza unei decizii luate la Viena, Teheran sau Riad, portofoliul tău simte asta imediat. Iar acordul din 2015, abandonat ulterior de administrația Trump în 2018, a arătat că nici măcar un tratat semnat nu e definitiv. Expunerea pe energie cere stomac, nu doar tabele Excel.