Publicat la 13.07.2026, 23:11:15

Președintele Nicușor Dan a transmis, luni seară, după participarea la reuniunea Coaliției de Voință, că sprijinirea Ucrainei reprezintă o investiție directă în securitatea României și a întregii Europe. Șeful statului a subliniat că obiectivul comun rămâne obținerea unei păci juste și durabile, însă aceasta trebuie negociată de Kiev dintr-o poziție de forță.

În același timp, Nicușor Dan a salutat participarea, în premieră, a Republicii Moldova la reuniunea Coaliției, considerând acest pas important pentru consolidarea securității în regiune.

România își reafirmă sprijinul pentru Ucraina

Într-un mesaj publicat pe platforma X, președintele a precizat că discuțiile găzduite la Paris de președintele Franței, Emmanuel Macron, au reconfirmat necesitatea menținerii implicării europene în sprijinul Ucrainei.

„Discuțiile dintre membrii Coaliției au reconfirmat motivele pentru care Europa și partenerii noștri, care împărtășesc aceleași valori, trebuie să rămână implicați în construirea unui cadru solid de garanții de securitate pentru Ucraina”, a transmis Nicușor Dan.

Șeful statului a adăugat că România va continua să acționeze ca „un aliat responsabil și un partener de încredere” în eforturile internaționale pentru obținerea unei încetări a focului și a unei păci durabile.

Marea Neagră rămâne o prioritate

Președintele a subliniat că una dintre preocupările imediate ale României este securitatea în regiunea Mării Negre.

„Prioritatea noastră imediată rămâne asigurarea libertății de navigație și protejarea rutelor comerciale din Marea Neagră”, a afirmat acesta.

Declarația vine în contextul tensiunilor persistente din regiune și al riscurilor generate de conflictul din Ucraina asupra transportului maritim și a comerțului internațional.

„Investiția în Ucraina este o investiție în propria noastră securitate”

Nicușor Dan a reiterat că sprijinul acordat Kievului este esențial pentru stabilitatea întregii regiuni.

„Investiția în apărarea și securitatea Ucrainei este o investiție în propria noastră securitate, iar Ucraina trebuie să fie capabilă să negocieze pacea dintr-o poziție de forță”, a declarat președintele.

Republica Moldova intră în Coaliția de Voință

Unul dintre elementele importante ale reuniunii de la Paris a fost participarea, pentru prima dată, a Republicii Moldova.

„Am pledat, ca de fiecare dată, și pentru acordarea unei atenții specifice securității Republicii Moldova. În acest sens, mă bucură participarea în premieră și aderarea, începând de azi, a Republicii Moldova la reuniunea Coaliției de Voință”, a transmis Nicușor Dan.

Aderarea Chișinăului la formatul de consultare reprezintă un nou pas în apropierea Republicii Moldova de inițiativele europene și occidentale dedicate securității regionale, într-un context în care războiul din Ucraina continuă să influențeze echilibrul strategic din estul Europei.