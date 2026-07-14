Publicat la 14.07.2026, 00:01:50

„Nu gândirea mea mi-a adus banii mari. Întotdeauna a fost răbdarea de a sta pe loc. Ai înțeles? Faptul că am stat nemișcat!” — Jesse Livermore, în „Reminiscences of a Stock Operator” de Edwin Lefèvre (1923)

Speculatorul care a câștigat și a pierdut trei averi

Livermore nu era un teoretician. Era un băiat care a început să parieze pe mișcările acțiunilor în „bucket shops”-urile din Boston, la 15 ani, și care a ajuns să câștige 100 de milioane de dolari în crahul din 1929 — o sumă amețitoare pentru acea vreme. Fraza asta apare în cartea lui Lefèvre, unde personajul Larry Livingston (adică Livermore, ușor deghizat) recunoaște ceva contraintuitiv: momentele lui cele mai profitabile n-au venit din analiză genială, ci din capacitatea de a nu face nimic atunci când avea o poziție bună. A observat că oamenii inteligenți pierdeau tocmai pentru că nu suportau să stea pe loc. Trebuiau mereu să „facă ceva”.

Boala mâinii care apasă butonul

Am văzut asta de nenumărate ori la investitorii de la BVB. Cineva cumpără acțiuni bune — o bancă solidă, un producător de energie cu dividende consistente — și apoi vinde la prima corecție de 8%, convins că „piața știe ceva”. Peste șase luni, titlul e cu 30% mai sus, iar el a ratat. Nu i-a lipsit informația. I-a lipsit stomacul să stea nemișcat.

Există și revers al medaliei, și e cinstit să-l spun. „Sitting tight” funcționează când ai avut dreptate la intrare. Dacă stai nemișcat pe o poziție greșită, doar din încăpățânare, transformi răbdarea în orgoliu — și Livermore însuși a murit falit, tocmai pentru că nu și-a respectat mereu propriile reguli. Diferența dintre răbdare și negare e subțire: una respectă trendul, cealaltă ignoră faptele. Cine cumpăra acțiuni la o firmă în declin structural și „stătea nemișcat” din 2015 încoace a învățat lecția pe pielea lui.

Testul celor trei ani

Înainte să vinzi ceva luna asta, întreabă-te un singur lucru: teza pentru care ai cumpărat s-a schimbat, sau doar prețul s-a mișcat? Dacă motivul inițial e intact, iar tu vrei să vinzi doar pentru că roșul din portofoliu te enervează, atunci problema nu e acțiunea — ești tu. Fixează-ți la achiziție un orizont clar, scris pe hârtie, și un prag real la care ai ieși (o schimbare de fundamente, nu o zi urâtă la bursă). Apoi ignoră cotația zilnică. Verifică o dată pe lună, nu de zece ori pe zi. Comisioanele mici de tranzacționare de azi te păcălesc că activitatea e ieftină. Nu e. Costul cel mai mare pe care îl plătești e ratarea răbdării.