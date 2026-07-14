Publicat la 14.07.2026, 07:14:00

Statul a umflat accizele iar piața legală a alcoolului s-a prăbușit. Ne întoarcem la anii '90, căci piața neagră câștigă din nou teren. Majorarea accizelor la băuturile spirtoase nu a adus mai mulți bani la bugetul statului, susțin reprezentanții industriei. Deși taxa pe litrul de produs a crescut cu 26%, încasările din primele șase luni ale anului au fost mai mici decât în aceeași perioadă din 2024.

Statul a colectat 587 de milioane de lei din accizele aplicate băuturilor spirtoase, cu aproximativ șase milioane de lei mai puțin față de primele șase luni din 2024, potrivit datelor prezentate de Asociația Spirits România, asociația producătorilor și distribuitorilor din industrie.

În același timp, piața fiscalizată a scăzut puternic. Volumul băuturilor spirtoase pentru care au fost plătite taxe este cu aproximativ 23% sub nivelul din 2024. Scăderea echivalează cu dispariția din piața fiscalizată a aproximativ 8,3 milioane de sticle de 700 ml.

Producătorii avertizează că piața neagră câștigă teren

Reprezentanții industriei consideră că majorarea repetată a accizelor a redus baza de impozitare și a încurajat consumul de băuturi nefiscalizate.

„Nu putem vorbi despre o politică fiscală de succes atunci când baza de impozitare se reduce dramatic”, a declarat Florin Rădulescu, președintele asociației sus amintită.

România s-a mai confruntat cu o situație asemănătoare. În 2013, accizele au fost majorate cu 34%, iar în anul următor consumul taxat a scăzut cu aproximativ 20%. În același timp, consumul nefiscalizat a crescut cu circa 10%. Situația s-a schimbat după reducerea accizei cu 30% în 2016. Potrivit reprezentanților industriei, piața nefiscalizată s-a redus cu aproximativ 25%, iar veniturile colectate de stat s-au dublat în următorii șase ani.

Până la 40% din alcoolul consumat în România ar fi nefiscalizat

Un studiu Roland Berger publicat în 2025 estimează că între 30% și 40% din consumul de băuturi spirtoase din România nu este taxat. În această categorie intră alcoolul provenit din producție ilegală, contrabandă și produse contrafăcute. Pierderile pentru bugetul statului sunt estimate între 45 și 65 de milioane de euro anual.





Industria băuturilor spirtoase contribuie cu aproape un miliard de euro la PIB-ul României

Spirits România a propus Guvernului schimbarea modului de calcul al accizelor, astfel încât taxarea să fie corelată cu volumul de alcool pur din fiecare produs și ajustată printr-un mecanism predictibil. Asociația susține că reforma ar putea aduce venituri suplimentare de 3,6 miliarde de lei la buget până în 2030.

Industria băuturilor spirtoase contribuie cu aproape un miliard de euro la PIB-ul României și susține aproximativ 23.400 de locuri de muncă, direct și prin sectoare precum agricultura, transporturile și comerțul.