Publicat la 14.07.2026, 11:23:00

Primăria Municipiului București analizează posibilitatea introducerii transportului public gratuit pentru autobuzele, tramvaiele și troleibuzele STB. Măsura este deja aplicată în mai multe orașe și state europene. Tallinn (Estonia) oferă transport gratuit rezidenților din 2013, Belgrad (Serbia) a eliminat plata călătoriilor în 2025, iar Luxemburg a introdus gratuitatea pentru cea mai mare parte a transportului public la nivel național. Însă, își permite de departe, este țara cu cel mai mare venit pe cap de locuitor din UE.

Ce zice Primăria Capitalei

Primaria București confirmă că introducerea gratuității este „în analiză”, însă precizează că o asemenea decizie trebuie corelată cu legislația în vigoare, dezvoltarea regiunii București-Ilfov și infrastructura de transport existentă. Transportul gratuit poate facilita accesul populației la serviciile publice și poate contribui la reducerea poluării. Pe de altă parte, măsura presupune costuri importante pentru buget și poate duce la supraaglomerarea mijloacelor de transport.

În Realitate, mai puțin de 20% din costurile STB sunt acoperite din bilete

Veniturile obținute din vânzarea biletelor și abonamentelor acoperă o parte relativ redusă din costul programului de transport STB. Potrivit datelor transmise de PMB, procentul a crescut de la 10,78% în 2020 la 18,66% în 2025. În ianuarie 2026, veniturile din titlurile de călătorie au acoperit 18,48% din costul programului de transport. Eliminarea biletelor și abonamentelor ar însemna că aceste venituri trebuie compensate din bugetul Capitalei sau din alte surse de finanțare.

Analistul economic Adrian Negrescu consideră că transportul public gratuit este dificil de susținut în actuala situație financiară a Capitalei. Potrivit acestuia, eliminarea veniturilor din bilete și abonamente ar obliga Primăria să găsească alte surse de finanțare. Negrescu susține că o alternativă ar putea fi implicarea sectorului privat și introducerea unui management mai eficient.

Compania municipală are datorii 1,6 miliarde lei

”E bine măcar că au inclus și “reducerea funcțiilor de conducere cu minimum 30 % și a directorilor cu 50%.” Cred că este loc de mai mult”, susține Ciprian Ciucu ce a intrat în război cu conducerea STB.

STB, are un parc inventar de 2.432 de vehicule, potrivit statisticilor publicate de companie: 1.640 autobuze, 527 tramvaie și 265 troleibuze. Primarul general Ciprian Ciucu vorbea despre aproximativ 10.000 de angajați, dintre care mai puțin de jumătate ar fi șoferi și vatmani.