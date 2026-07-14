Publicat la 14.07.2026, 13:43:32

Cel mai cunoscut brand românesc din industria cosmeticelor, Farmec va începe anul viitor construcția unei noi platforme industrial în apropiere de Cluj-Napoca. Investiția totală este estimată la zi, la aproximativ 70 de milioane de euro. Proiectul ar urma să schimbe capacitatea de producție și infrastructura companiei, care pregătește hale noi, spații de depozitare, unități specializate și birouri.

Investiția va fi realizată etapizat, pe parcursul a patru-cinci ani. Pasul important a fost făcut după ce documentația urbanistică a primit aviz favorabil din partea comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Județean Cluj. Conducerea Farmec intenționează să înceapă lucrările anul viitor.

„Cel mai important proiect de investiții al companiei noastre constă în dezvoltarea noii platforme industriale din Apahida, județul Cluj”, a declarat Mircea Turdean, CEO și acționar al companiei.

Noua fabrică va fi construită de la zero și va include spații moderne de producție, secții destinate realizării anumitor produse chimice pentru uz casnic, dar și o clădire administrativă cu birouri.

Investiția a crescut la 70 de milioane de euro. Farmec vrea să își dobleze producția

Planul noii fabrici nu este unul recent. Farmec anunța în urmă cu aproximativ trei ani intenția de a investi 40 de milioane de euro într-o nouă unitate de producție. Compania spera să obțină ajutor de stat pentru realizarea proiectului, însă solicitarea nu a fost aprobată de stat.Iar fără finanțarea așteptată, investiția a fost amânată. Între timp, costurile proiectului au crescut considerabil.

Compania a decis să continue dezvoltarea noii platforme industriale, însă construcția și investițiile vor fi realizate în mai multe etape.În planurile inițiale ale companiei, noua unitate urma să permită dublarea capacității de producție.

Farmec este cel mai mare producător român de cosmetice și unul dintre cele mai cunoscute branduri autohtone. Compania a înregistrat în 2025 o cifră de afaceri de aproximativ 399 de milioane de lei și un profit net de 13 milioane de lei. Farmec are 719 angajați. Portofoliul companiei cuprinde aproximativ 100 de produse comercializate sub branduri cunoscute precum Gerovital, Farmec și Aslavital.





Farmec, producătorul gamei Gerovital, este cel mai mare producător român de cosmetice



Mutarea producției la Apahida ar putea deschide drumul unei transformări importante și în Cluj-Napoca. Pe terenul ocupat în prezent de platforma industrială a companiei a fost propusă dezvoltarea unui proiect rezidențial.Terenul actual poate deveni o miză imobiliară importantă având în vedere că este într-unul dintre cele mai scumpe orașe din România.

Rețeaua companiei numără 29 de magazine în întreaga țară, dintre care șase funcționează în Cluj-Napoca. În 1965 apare celebrul lapte cosmetic Doina, unul dintre cele mai longevive și cunoscute produse cosmetic românești, încă prezent pe piață. Adevărata lovitură de imagine și de business vine la sfârșitul anilor '60. Profesor doctor Ana Aslan încredințează companiei dreptul de producție pentru cremele și emulsiile Gerovital H3, unul dintre cele mai cunoscute produse cosmetice românești peste hotare.Farmec a produs și primele spray-uri