Publicat la 14.07.2026, 16:16:44

O pană de curent de două ore înseamnă, pentru o familie, un frigider mai cald și o seară petrecută la lumina telefonului. Pentru o firmă, aceleași două ore pot însemna marfă compromisă, o linie de producție oprită, comenzi neprocesate, clienți pierduți sau sisteme informatice indisponibile. Diferența nu ține neapărat de dimensiunea companiei, ci de tipul activității și de cât de bine a fost pregătită o sursă alternativă de energie.

Pentru activitățile care nu își permit opriri neplanificate, soluția trebuie analizată înainte de apariția unei avarii. Gama de generatoare diesel staționare pentru alimentare de rezervă include echipamente proiectate pentru integrarea într-un sistem fix, în configurații adaptate puterii, instalației și regimului de utilizare al fiecărei firme.

Cât costă, de fapt, o întrerupere

Costul unei pene de curent rareori apare într-o singură factură. Se vede în marfa pierdută, în orele de lucru neproductive, în comenzile amânate și în timpul necesar repornirii activității. Într-un restaurant, o măcelărie sau un magazin alimentar, câteva ore fără alimentarea camerelor frigorifice pot compromite stocuri de mii de lei. Într-un atelier, oprirea neplanificată a unui ciclu tehnologic poate afecta un lot de materie primă, nu doar durata întreruperii.

Pentru o firmă de servicii, efectul poate fi mai puțin vizibil, dar la fel de real: un magazin online indisponibil, o platformă de rezervări care nu mai răspunde, un sistem de acces blocat sau un server care se oprește necontrolat. La acestea se adaugă reputația, întârzierile și costul reluării operațiunilor. Din acest motiv, investiția într-o sursă de rezervă trebuie comparată cu pierderea posibilă, nu doar cu prețul generatorului.

Ce trebuie să rămână alimentat

Primul pas nu este alegerea unui model, ci inventarierea consumatorilor esențiali. Rareori este necesar ca întreaga clădire să funcționeze normal în timpul unei pene. În schimb, pot fi obligatorii camerele frigorifice, pompele, sistemele de securitate, iluminatul de siguranță, un server, anumite utilaje sau echipamentele fără de care activitatea nu poate continua.

Această listă poate reduce semnificativ puterea necesară și, implicit, costul investiției. În alte situații, analiza scoate la iveală o nevoie mai mare decât estimarea inițială, în special atunci când există motoare electrice, compresoare sau pompe cu curenți de pornire ridicați. Dimensionarea trebuie făcută pe baza sarcinii reale, a simultaneității și a rezervei de putere necesare.

Generator portabil sau generator staționar

Un generator portabil este potrivit pentru utilizare ocazională, pentru șantiere temporare sau pentru alimentarea unui număr limitat de consumatori. Are un cost inițial mai mic și poate fi mutat mai ușor, dar presupune de regulă pornire și conectare manuală. Pentru o firmă în care trebuie să existe permanent o persoană disponibilă pentru aceste operațiuni, soluția poate deveni dificil de administrat.

Un generator staționar este proiectat pentru integrarea într-un sistem fix și pentru regimurile de lucru definite de producător, inclusiv alimentare de rezervă sau utilizare profesională. În multe aplicații, motorul diesel este preferat pentru robustețe, autonomie și consum avantajos la sarcini corespunzătoare. Alegerea trebuie însă făcută după profilul real de utilizare, nu doar după tipul combustibilului.

Cum se calculează puterea necesară

Puterea generatorului nu se stabilește prin simpla adunare a valorilor înscrise pe etichetele aparatelor. Trebuie diferențiată puterea de regim de puterea solicitată la pornire. Motoarele electrice, compresoarele, pompele și instalațiile de climatizare pot solicita pentru scurt timp o putere de câteva ori mai mare decât cea utilizată în funcționarea normală.

Un generator dimensionat doar după consumul de regim se poate opri sau poate avea variații exact când pornește un consumator important. Specialiștii Anytools recomandă ca evaluarea să pornească de la lista consumatorilor esențiali, curenții lor de pornire, tipul sarcinii și ordinea în care vor fi conectați. O rezervă rezonabilă de putere ajută la funcționarea stabilă, dar supradimensionarea excesivă mărește inutil costurile de achiziție și exploatare.

Monofazat sau trifazat

Alegerea nu reprezintă o ierarhie de calitate, ci trebuie corelată cu instalația existentă și cu tipul consumatorilor. O firmă mică, un magazin sau un cabinet cu branșament monofazat va utiliza, de regulă, un generator monofazat. Atelierele, fermele și clădirile cu utilaje sau instalații trifazate necesită o soluție trifazată dimensionată și echilibrată corect.

O nepotrivire între generator și instalație poate limita puterea disponibilă, poate dezechilibra fazele sau poate impune modificări suplimentare ale tabloului electric. Înainte de achiziție trebuie verificată puterea disponibilă pe fiecare fază, modul de distribuție a sarcinilor și compatibilitatea cu echipamentele alimentate.

Rolul automatizării ATS

Într-o configurație compatibilă, un sistem ATS detectează lipsa rețelei, comandă pornirea generatorului și transferă alimentarea către acesta după stabilizarea tensiunii și frecvenței. Pentru o firmă, avantajul este evident: sistemul poate funcționa noaptea, în weekend sau atunci când nu se află nimeni la sediu. Categoria de sisteme ATS pentru generatoare trebuie aleasă în funcție de generator, putere, tensiune, instalație și interfața de comandă disponibilă.

De ce ATS nu înseamnă alimentare fără întrerupere

Un ATS nu este un UPS. Între căderea rețelei și preluarea sarcinii există un interval determinat de temporizările sistemului, pornirea motorului și stabilizarea parametrilor electrici. Pentru majoritatea consumatorilor comerciali, această întrerupere este acceptabilă. Pentru servere, echipamente medicale sau alte sarcini care nu tolerează întreruperea, soluția corectă poate combina un UPS pentru perioada de tranziție cu generatorul pentru autonomia de durată.

Amplasare, evacuare, zgomot și mentenanță

Generatorul trebuie instalat într-un spațiu adecvat, cu ventilare, evacuarea gazelor de ardere, protecție la intemperii și acces pentru service. Echipamentul nu se utilizează în interiorul clădirilor sau în spații închise neventilate. Poziționarea trebuie să țină cont de ferestre, intrări, zone frecventate de angajați și vecinătăți.

Nivelul de zgomot este important în zone locuite sau în apropierea spațiilor comerciale. Un model insonorizat reduce zgomotul față de o construcție deschisă, însă valoarea reală trebuie verificată în fișa tehnică, împreună cu distanța de măsurare. Mentenanța periodică - ulei, filtre, lichid de răcire, baterie și teste de pornire - este esențială pentru ca sistemul să funcționeze în momentul unei pene reale.

Greșeli frecvente la alegerea generatorului

Cele mai costisitoare erori sunt de obicei legate de dimensionare și integrare: ignorarea curenților de pornire, alegerea unui model trifazat pentru consumatori predominant monofazați fără verificarea sarcinii pe faze, presupunerea că orice generator poate fi automatizat sau instalarea unei soluții portabile într-o aplicație care necesită funcționare automată și repetată.

O altă greșeală este amânarea deciziei până la apariția unei pene importante sau până în perioadele cu cerere ridicată. Atunci, selecția se face în grabă, iar timpii de livrare, proiectare și instalare pot deveni mai mari. O evaluare tehnică realizată din timp permite compararea corectă a variantelor și planificarea instalației.

O soluție de rezervă trebuie proiectată, nu doar cumpărată

O firmă care depinde de energie electrică are de câștigat dacă își evaluează riscurile înainte de prima pierdere. Alegerea corectă pornește de la consumatorii esențiali, puterea reală, tipul instalației, autonomia dorită și necesitatea automatizării. Generatorul, ATS-ul, tabloul electric, evacuarea și mentenanța trebuie privite ca părți ale aceluiași sistem.

Pentru o analiză inițială, poate fi consultată gama completă de generatoare de curent pentru firme și aplicații profesionale . O recomandare tehnică înainte de achiziție costă mai puțin decât corectarea unei soluții subdimensionate, incompatibile sau dificil de automatizat după instalare.





