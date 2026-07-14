Publicat la 14.07.2026, 09:57:29

Uniunea Europeană pregătește o nouă strategie prin care își propune să îmbunătățească sănătatea populației, iar primul pas începe din farfurie. Comisia Europeană lucrează la agenda Food 2040, un plan care va orienta cercetarea și inovarea astfel încât europenii să aibă acces la alimente mai sănătoase, produse într-un mod mai sustenabil.

Dietă mai echilibrată și prevenirea problemelor de sănătate

Potrivit rezultatelor unei consultări publice organizate de Comisia Europeană, una dintre cele mai importante priorități este dezvoltarea unor sisteme alimentare care să contribuie la o dietă mai echilibrată și la prevenirea problemelor de sănătate. Bruxelles-ul urmărește ca viitoarele investiții în cercetare să sprijine producerea unor alimente mai sănătoase, cu un impact mai redus asupra mediului și cu o valoare nutritivă mai ridicată.

Strategia pune accent și pe diversificarea surselor de proteine, reducerea risipei alimentare și dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare, astfel încât consumatorii să beneficieze de produse mai proaspete și mai ușor accesibile.

În același timp, Comisia Europeană dorește ca rezultatele cercetării să ajungă mai rapid în ferme, în industria alimentară și în magazine, astfel încât inovațiile să se transforme în produse și tehnologii folosite efectiv de consumatori și producători.

Noua strategie urmărește și creșterea rezilienței sistemului alimentar european, astfel încât Uniunea să poată asigura aprovizionarea cu alimente inclusiv în perioade de criză.

Raportul, bazat pe peste 600 de răspunsuri primite în cadrul consultării publice, nu introduce deocamdată obligații pentru statele membre și nici noi programe de finanțare. Acesta va sta însă la baza viitoarei strategii Food 2040, prin care Uniunea Europeană intenționează să transforme alimentația sănătoasă într-un pilon al politicilor sale de cercetare, agricultură și sănătate publică.

SURSA: 2eu.brussels

Foto: magnific.com



