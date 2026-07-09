Publicat la 09.07.2026, 08:52:42

Dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale și a roboticii readuce în prim-plan una dintre cele mai controversate idei economice ale ultimelor decenii: venitul de bază necondiționat. Comisia Europeană a înregistrat oficial o Inițiativă Cetățenească Europeană (ICE) care solicită sprijin pentru introducerea acestui mecanism în toate statele membre ale Uniunii Europene.

Un venit garantat, fără condiții

Organizatorii susțin că Europa trebuie să se pregătească pentru o economie în care numărul locurilor de muncă disponibile va scădea din cauza automatizării, iar veniturile cetățenilor nu vor mai putea depinde exclusiv de capacitatea acestora de a-și vinde forța de muncă.

Inițiativa propune acordarea unui venit de bază necondiționat (Universal Basic Income – UBI) tuturor cetățenilor, fără obligația de a avea un loc de muncă, de a demonstra că își caută un serviciu sau de a presta activități în folosul comunității.

Potrivit inițiatorilor, acest venit ar reprezenta un drept fundamental și ar trebui să asigure fiecărei persoane un nivel de trai decent.

Valoarea acestuia ar urma să fie cel puțin peste pragul de risc de sărăcie stabilit la nivel european, respectiv peste 60% din venitul median net al fiecărui stat membru.

În România, unde venitul median net era estimat în 2025 la aproximativ 4.500 de lei pe lună, un astfel de prag ar însemna un venit de bază de cel puțin aproximativ 2.700 de lei lunar, dacă acest criteriu ar fi aplicat.

Inteligența artificială schimbă regulile jocului

Organizatorii inițiativei afirmă că transformările produse de inteligența artificială și robotică vor modifica fundamental piața muncii.

În opinia acestora, într-un viitor apropiat ar putea să nu mai existe suficiente locuri de muncă pentru toți cetățenii, motiv pentru care societatea trebuie să găsească noi modalități de asigurare a veniturilor populației. Ei susțin că economia produce deja suficientă bogăție, iar problema este distribuirea acesteia.

Cum ar putea fi finanțat

Inițiatorii consideră că venitul de bază nu presupune crearea de bogăție suplimentară, ci o redistribuire mai echitabilă a resurselor existente.

Totodată, aceștia susțin că un astfel de sistem ar putea reduce activitățile economice considerate ineficiente sau lipsite de utilitate și ar contribui la transformarea economiei europene într-un model orientat mai mult către bunăstarea oamenilor.

Ce urmează

Înregistrarea inițiativei nu înseamnă că Uniunea Europeană va introduce automat venitul de bază.

Comisia Europeană a precizat că a verificat doar dacă inițiativa îndeplinește condițiile juridice pentru a putea fi lansată, fără a analiza în această etapă conținutul sau oportunitatea propunerii.

Organizatorii au la dispoziție șase luni pentru a începe colectarea semnăturilor, după care vor avea un an pentru a strânge cel puțin un milion de semnături valide din minimum șapte state membre.

Dacă acest prag va fi atins, Comisia Europeană va fi obligată să analizeze oficial propunerea și să explice dacă intenționează sau nu să inițieze măsuri legislative privind introducerea venitului de bază în Uniunea Europeană.