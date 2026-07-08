Publicat la 08.07.2026, 08:39:00

Banca Europeană de Investiții (BEI) a aprobat încă din 2025 finanțări noi în valoare de 100 de miliarde de euro, un nivel record prezentat în Parlamentul European drept un moment-cheie pentru competitivitatea și securitatea Uniunii. Conducerea BEI a descris anul ca pe un punct de inflexiune: banca nu mai este doar un creditor pentru autostrăzi și poduri, ci un instrument central pentru marile priorități politice și economice ale UE.



33 de miliarde de euro pentru energie

Cel mai mare beneficiar este sectorul energetic. BEI a alocat 33 de miliarde de euro pentru securitate energetică, contribuind la mobilizarea unor investiții totale de peste 100 de miliarde de euro. Proiectele semnate în 2025 vizează aproximativ 56.000 de kilometri de infrastructură electrică și capacități de energie regenerabilă echivalente cu consumul a 5,6 milioane de gospodării. Mesajul este clar: fără rețele electrice puternice, tranziția verde, electrificarea industriei, centrele de date și inteligența artificială rămân blocate la stadiul de strategie.

Vicepreședintele BEI, Robert de Groot, citat de 2eu.brussels, a prezentat banca drept „brațul de investiții” al Uniunii, într-un context marcat simultan de tranziția digitală, presiuni geopolitice și nevoia de competitivitate industrială. Din perspectiva BEI, cele 100 de miliarde de euro trebuie să transforme prioritățile politice în proiecte concrete: energie, infrastructură, tehnologie, IMM-uri, apărare și reconstrucția Ucrainei.

Tehnologia și competitivitatea formează al doilea pilon major

Prin TechEU și European Tech Champions Initiative, BEI încearcă să păstreze companiile inovatoare în Europa. Inițiativa a sprijinit deja 15 mega-fonduri cu peste 1 miliard de euro în capital și a contribuit la apariția a 12 unicorni europeni. Comisarul european Valdis Dombrovskis a subliniat rolul BEI și al Fondului European de Investiții în finanțarea startup-urilor și scaleup-urilor din domenii precum AI, quantum și cleantech, într-o competiție globală dominată încă de capitalul american.

IMM-urile sunt tratate ca o prioritate

Prin Fondul European de Investiții, BEI va furniza aproape 16 miliarde de euro în garanții și finanțări de capital pentru IMM-uri și startupuri în 2025. În total, investițiile BEI în IMM-uri, startup-uri și scaleup-uri ajung la aproximativ 18 miliarde de euro, majoritatea prin intermediari financiari: bănci comerciale, fonduri de private equity și fonduri de venture capital. Practic, accesul la bani depinde de capacitatea firmelor de a intra în aceste rețele de finanțare.



Apărare și securitate

Apărarea și securitatea au intrat ferm pe agenda BEI. Aproximativ 5% din finanțările băncii în interiorul UE sunt direcționate către securitate și apărare: infrastructură critică, mobilitate, capacitate industrială, cercetare și dezvoltare, IMM-uri din lanțurile de aprovizionare și ecosistemul de startupuri din domeniu. Mesajul Comisiei este explicit: nu poate exista competitivitate fără securitate.

Ucraina rămâne o prioritate strategică

De la începutul invaziei ruse, Grupul BEI a furnizat peste 4 miliarde de euro pentru energie, transport, școli, spitale și locuințe. Banca este văzută ca un actor-cheie și în reconstrucția post-război. În paralel, BEI joacă un rol important în extinderea UE, cu planuri de creștere accelerată a investițiilor în Muntenegru și Albania.

Coeziunea regională rămâne un test politic major. Din cele 100 de miliarde de euro, 43 de miliarde merg către regiuni de coeziune, adică zone mai slab dezvoltate. Eurodeputații au cerut ca statele de la frontiera estică a UE, afectate direct de războiul Rusiei, să primească o atenție specială. Locuințele accesibile au intrat și ele în ecuație, BEI fiind implicată în planul european pentru housing sustenabil.

În esență, UE are banii. Întrebarea reală este cine îi poate lua. Statele cu proiecte mature, companiile capabile să atragă capital privat, IMM-urile conectate la rețelele financiare și industriile aliniate priorităților europene sunt primele la rând. Cele 100 de miliarde de euro din 2025 arată puterea financiară a BEI. Testul decisiv este viteza și capacitatea cu care acești bani ajung în economia reală și produc schimbare, nu doar statistici. Vede cineva că România ar fi în această poziție?