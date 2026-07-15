Publicat la 15.07.2026, 11:36:48

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) dă startul înscrierilor pentru persoanele fizice în Programul Rabla Auto 2026 începând cu 20 iulie, ora 10:00. Sesiunea va rămâne deschisă până la 31 decembrie 2026 sau până la epuizarea bugetului de 300 de milioane de lei alocat ediției din acest an.

Înscrierea se va face exclusiv online, prin aplicația AFM, disponibilă la:

Platforma de înscriere Rabla Auto 2026

Pentru a facilita procesul, AFM a publicat și un material video care explică etapele înscrierii și documentele necesare. Președintele instituției, Florin Bănică, a declarat că obiectivul este „asigurarea unui proces de înscriere cât mai transparent”, astfel încât solicitanții să poată parcurge rapid și corect toate etapele.

Ecotichete de până la 18.500 de lei

În cadrul Programului Rabla Auto 2026, persoanele fizice pot beneficia de:

· 18.500 lei pentru achiziția unui autoturism nou 100% electric sau cu pilă de combustie pe hidrogen;

· 15.000 lei pentru un automobil plug-in hibrid sau o motocicletă electrică;

· 12.000 lei pentru un autoturism hibrid;

· 10.000 lei pentru un autovehicul cu motor termic, inclusiv GPL sau GNC, ori pentru o motocicletă.

Autoturismele cu motor diesel nu sunt eligibile pentru finanțare în cadrul ediției din acest an.

Ce documente sunt necesare

La înscriere, solicitanții trebuie să încarce în aplicație:

· cererea de finanțare completată electronic;

· cartea de identitate valabilă;

· certificatul de atestare fiscală emis de ANAF, valabil maximum 90 de zile;

· certificatul privind taxele și impozitele locale, emis cu cel mult 30 de zile înainte de înscriere.

O persoană fizică poate solicita maximum două ecotichete, câte unul pentru fiecare autovehicul nou achiziționat prin program.