Publicat la 14.07.2026, 15:36:41

Uniunea Europeană se apropie de un moment de cotitură demografică. Potrivit celui mai nou raport al Comisiei Europene, populația UE va atinge un vârf de 453,3 milioane de locuitori în 2029, după care va începe să scadă constant, ajungând la aproximativ 445 de milioane în 2050 și sub 400 de milioane până la sfârșitul secolului.

Europa îmbătrânește rapid

Principalele cauze sunt natalitatea tot mai redusă și îmbătrânirea populației. În prezent, europencele au în medie 1,34 copii, mult sub nivelul de 2,1 necesar pentru înlocuirea generațiilor. În același timp, speranța de viață continuă să crească, ceea ce înseamnă că ponderea persoanelor vârstnice va deveni tot mai mare.

Comisia estimează că până în 2050 aproape o treime dintre cetățenii UE vor avea peste 65 de ani, iar numărul persoanelor aflate la vârsta de muncă se va reduce cu aproximativ 1,2 milioane în fiecare an. Începând din 2038, europenii de peste 65 de ani vor fi mai numeroși decât cei cu vârste între 20 și 40 de ani.

Presiune pe economie și sistemele sociale

Reducerea forței de muncă va pune presiune asupra economiei, pensiilor și sistemelor de sănătate. Raportul avertizează că viitoarea creștere economică va depinde mai mult de productivitate decât de numărul angajaților.

În același timp, cheltuielile pentru pensii, sănătate și îngrijirea persoanelor vârstnice vor continua să crească, pe măsură ce generațiile numeroase ajung la vârsta pensionării.

Migrația și participarea la muncă, printre soluții

Comisia Europeană consideră că efectele declinului demografic pot fi atenuate printr-o participare mai mare la piața muncii, în special în rândul femeilor și al persoanelor în vârstă, prin investiții în educație și productivitate, precum și prin migrație legală și integrarea mai eficientă a lucrătorilor veniți din afara UE.

Raportul subliniază că nici stimularea natalității și nici migrația nu pot rezolva singure problema, fiind nevoie de politici adaptate unei populații tot mai îmbătrânite.

România, printre țările cele mai afectate

Documentul indică faptul că România se numără printre statele în care declinul demografic va fi unul dintre cele mai accentuate. Numeroase regiuni sunt estimate să piardă între 10% și peste 30% din populație până în 2050, iar scăderea numărului de tineri va accentua deficitul de forță de muncă și presiunea asupra serviciilor publice.

Raportul Comisiei Europene nu introduce măsuri obligatorii, însă va sta la baza viitoarelor politici europene privind piața muncii, locuințele, sănătatea, îngrijirea și dezvoltarea regională în următoarele decenii.

SURSA: 2eu.brussels