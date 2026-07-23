Publicat la 23.07.2026, 00:02:05

„Nu gândirea mea a făcut vreodată banii mari pentru mine. Întotdeauna a fost statul pe loc. Ai înțeles? Statul ferm pe poziție!" — Jesse Livermore, prin vocea lui Larry Livingston în „Reminiscences of a Stock Operator" (Edwin Lefèvre, 1923)

Speculatorul care a câștigat și a pierdut trei averi

Livermore a fost cel mai temut trader al primei jumătăți de secol XX. A shortat piața în crahul din 1907 și a ieșit cu milioane. A repetat figura în 1929, când a câștigat aproximativ 100 de milioane de dolari în timp ce restul lumii se prăbușea. Fraza asta apare într-un moment de sinceritate rară, când personajul cărții recunoaște ceva ce contrazice imaginea traderului hiperactiv: banii cei mari nu au venit din inteligența cu care alegea acțiunile, ci din capacitatea de a nu face nimic după ce lua o poziție corectă. A stat. A așteptat. A rezistat tentației de a vinde prea devreme. Ironia finală? Livermore n-a reușit să-și păstreze propriile averi și a murit sărac, în 1940. Sfatul era bun. Doar că el însuși nu l-a urmat mereu.

Nerăbdarea costă mai mult decât comisioanele

Cel mai scump obicei al investitorului român nu e alegerea greșită a unei acțiuni, ci vânzarea prea rapidă a uneia bune. Am văzut oameni care au cumpărat TLV sau SNP la prețuri excelente și au ieșit după un plus de 15%, mândri de tranzacție, doar ca să vadă titlul dublându-se în anii următori. Piața recompensează plictiseala mai des decât recompensează agitația.

Există și revers. Statul pe loc funcționează doar când teza inițială rămâne validă. Livermore vorbea despre poziții deschise pe un trend confirmat, nu despre a te agăța emoțional de o companie care se degradează. Cine a ținut cu încăpățânare acțiuni în firme falimentare, sperând la revenire, a confundat răbdarea cu negarea. Diferența e subtilă și dureroasă: statul ferm are sens când fundamentele îți dau dreptate, nu când mândria refuză să admită eroarea.

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Concret, azi: numără de câte ori intri într-o săptămână în contul de investiții. Dacă e de mai multe ori pe zi, ai o problemă de temperament, nu de strategie. Fiecare privire hrănește impulsul de a acționa, iar acțiunea frecventă erodează exact profiturile pe care le urmărești. Setează-ți un ritm — o dată pe săptămână, poate o dată pe lună pentru portofoliul pe termen lung. Și când simți nevoia să vinzi ceva, întreabă-te dacă motivul e o schimbare reală în companie sau doar disconfortul de a vedea o cifră roșie pe ecran. Aproape întotdeauna e a doua.