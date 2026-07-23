Publicat la 23.07.2026, 17:13:47

Companiile de stat din România au acumulat datorii totale de aproape 146 de miliarde de lei, o sumă comparabilă cu deficitul bugetar estimat al României pentru anul 2025. În același timp, aproape 400 de societăți publice înregistrează pierderi, iar profitul întregului portofoliu este susținut în proporție de peste jumătate de doar trei companii din sectorul energetic.

Aceste concluzii reies dintr-o analiză realizată de fostul deputat USR Cosette Chichirău, care a lansat o platformă publică ce centralizează situațiile financiare ale companiilor de stat din ultimul deceniu.

România are peste 1.700 de companii de stat

Potrivit analizei, statul român controlează 1.715 companii publice, dintre care:

1.381 sunt deținute de autoritățile locale;

334 aparțin administrației centrale.

Dintre acestea, 1.310 au depus bilanțurile financiare pentru 2025, iar pe baza lor a fost realizată analiza.

Aproape 400 de companii pierd bani

Datele arată o imagine extrem de dezechilibrată.

În 2025:

399 de companii au înregistrat pierderi totale de 4,41 miliarde de lei ;

845 de societăți au obținut profituri cumulate de 15,72 miliarde de lei ;

rezultatul net al întregului portofoliu este un profit de aproximativ 11,3 miliarde de lei.

În același timp, datoriile totale au ajuns la 145,5 miliarde de lei, aproape identice cu deficitul bugetar prognozat pentru acest an.

Situația este și mai complicată în administrația locală, unde 329 dintre cele 399 de companii pe pierdere aparțin primăriilor și consiliilor județene.

Aceste societăți au împreună peste 66.000 de angajați.

125 de companii sunt practic moarte, dar încă există pe hârtie

Analiza evidențiază și existența a 125 de companii aflate oficial în faliment, lichidare sau dizolvare, dar care continuă să figureze în portofoliul statului.

Mai mult, aceste societăți au raportat bilanțuri și încă însumează 3.209 salariați, deși, teoretic, nu mai desfășoară activitate economică normală.

Trei companii produc peste jumătate din profit

Potrivit lui Cosette Chichirău, profitul total al companiilor de stat poate crea o impresie falsă despre sănătatea întregului sector public.

Motivul este simplu: aproximativ 57% din profitul total provine de la doar trei companii:

Hidroelectrica;

Romgaz;

Nuclearelectrica.

În schimb, cele mai mari pierderi sunt generate tot din energie.

Complexul Energetic Oltenia și Electrocentrale Craiova însumează aproximativ 2,2 miliarde de lei pierderi, adică aproape jumătate din pierderea totală a tuturor companiilor publice.

Profitul vine din prețurile mari la energie, nu din reformă

Fostul deputat susține că rezultatele pozitive din ultimii ani nu reflectă o administrare mai eficientă, ci sunt consecința exploziei prețurilor la energie.

Ca argument este invocat anul 2019, înaintea crizei energetice.

Atunci:

întregul portofoliu al companiilor publice a înregistrat o pierdere netă de 1,55 miliarde de lei ;

473 de companii au fost pe pierdere;

pierderile totale au depășit 7,2 miliarde de lei.

În opinia lui Chichirău, odată cu normalizarea pieței energiei, aceste probleme structurale vor redeveni vizibile.

„Profitul de azi nu vine dintr-un stat care își administrează bine companiile, ci dintr-un val de prețuri la energie. Când valul trece, rămânem cu un portofoliu care structural pierde bani”, afirmă aceasta.

Trei direcții de reformă

Analiza propune împărțirea companiilor publice în trei mari categorii.

1. Companiile strategice

În această categorie intră societățile profitabile și considerate esențiale pentru economie:

Hidroelectrica;

Romgaz;

Nuclearelectrica;

operatorii de transport al energiei și gazelor;

aeroporturile;

porturile.

Pentru acestea sunt propuse:

management profesionist;

eliminarea numirilor politice;

reinvestirea profiturilor;

reducerea influenței politice asupra contractelor și angajărilor.

2. Companiile inactive

Cele aproximativ 125 de societăți aflate în faliment sau lichidare ar trebui, potrivit analizei, radiate definitiv din portofoliul statului.

3. Companiile care pierd constant bani

În cazul celor aproape 400 de companii pe pierdere, analiza propune diferențierea între:

societățile care furnizează servicii publice esențiale (transport feroviar, metrou, termoficare), unde pierderile pot fi justificate și compensate transparent;

companiile fără un rol public clar, care ar trebui restructurate, comasate sau închise.

Guvernul a început un proiect-pilot

Potrivit lui Chichirău, Executivul a început deja evaluarea companiilor publice printr-un proiect-pilot coordonat de Oana Gheorghiu, însă acesta a analizat doar 22 de societăți, adică aproximativ 1% din întregul portofoliu.

Fostul parlamentar consideră că este nevoie de o evaluare completă a tuturor celor peste 1.700 de companii de stat.

O problemă care depășește bilanțurile

Analiza ridică o problemă mai amplă decât simpla existență a unor pierderi financiare. În timp ce câteva companii energetice generează profituri record și maschează performanța generală, sute de societăți publice continuă să acumuleze datorii, să consume resurse bugetare și, în multe cazuri, să funcționeze fără o justificare economică evidentă.

În acest context, datoria totală de 145,5 miliarde de lei – echivalentă cu deficitul bugetar anual al României – devine unul dintre cele mai clare semnale că reforma companiilor de stat nu mai poate fi amânată. Fără restructurare, profesionalizarea managementului și închiderea societăților neviabile, performanțele excepționale ale câtorva companii din energie riscă să ascundă, doar temporar, vulnerabilitățile unui întreg sistem.