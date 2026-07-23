Publicat la 23.07.2026, 16:00:41

NATO a aprobat oficial joi cel mai amplu și mai costisitor program finanțat în comun din istoria Alianței Nord-Atlantice: modernizarea și extinderea rețelei militare de conducte pentru combustibil, un proiect estimat la 27 de miliarde de euro (aproximativ 135 de miliarde de lei). România se numără printre principalii beneficiari ai investiției, alături de Polonia, statele baltice, Bulgaria și Turcia.

O infrastructură strategică pentru un eventual conflict

Proiectul vizează modernizarea NATO Pipeline System (NPS), rețeaua de conducte subterane construită în perioada Războiului Rece pentru alimentarea bazelor militare cu combustibil.

Spre deosebire de conductele clasice de petrol, sistemul transportă exclusiv combustibili rafinați, în principal kerosen pentru avioanele militare și motorină pentru vehiculele terestre.

Scopul este reducerea dependenței de transportul cu cisterne, vulnerabil în cazul unui conflict militar, și asigurarea alimentării rapide a bazelor aeriene și a centrelor logistice.

În prezent, rețeaua are aproximativ 10.000 de kilometri, traversează 12 state din Europa Occidentală și este îngropată la circa 80 de centimetri sub pământ.

România intră în noua rețea strategică a NATO

Extinderea sistemului către est reprezintă una dintre cele mai importante componente ale proiectului.

România, Polonia, țările baltice, Bulgaria și Turcia vor beneficia de construirea unor noi conducte și facilități de stocare, astfel încât infrastructura logistică militară să fie adaptată noii realități de securitate din regiune.

Potrivit NATO, investiția va finanța atât modernizarea instalațiilor existente, cât și dezvoltarea unor noi capacități de distribuție și depozitare.

„Investiția de 27 de miliarde de euro va moderniza infrastructura existentă de stocare și distribuție a combustibilului NATO. Aceasta va sprijini noi instalații, inclusiv conducte, în partea de est și de sud-est a Alianței și va asigura că forțele NATO au resursele energetice de care au nevoie pentru pregătirea de război”, se arată în comunicatul Alianței.

Cel mai mare proiect comun finanțat vreodată de NATO

Programul este considerat fără precedent atât prin valoarea investiției, cât și prin durata estimată de implementare.

Potrivit planificării actuale, proiectul s-ar putea întinde pe aproximativ 30 de ani și va include zeci de investiții distincte:

· reabilitarea conductelor existente;

· construirea unor noi conducte;

· extinderea depozitelor strategice de combustibil;

· dezvoltarea infrastructurii logistice necesare alimentării rapide a forțelor NATO.

Diplomații citați de publicația POLITICO descriu proiectul drept cea mai ambițioasă investiție comună realizată vreodată de Alianță.

Negocieri dificile înaintea aprobării

Acordul a fost semnat de ambasadorii celor 32 de state membre în cadrul ultimei reuniuni înaintea vacanței parlamentare de vară.

Negocierile au durat mai multe luni, unele state exprimând inițial rezerve din cauza costurilor foarte ridicate și a duratei lungi de implementare.

Potrivit diplomaților occidentali, Turcia a încercat în ultimul moment să amâne aprobarea proiectului pentru a obține finanțare accelerată pentru propriile investiții.

În cele din urmă, după negocieri conduse de secretarul general al NATO, Mark Rutte, și după recomandările comandantului suprem al forțelor aliate din Europa, generalul american Alexus Gregory Grynkewich, toate statele membre și-au dat acordul.

Mark Rutte a descris proiectul drept „un pas istoric”, subliniind că acesta va consolida capacitatea logistică a Alianței într-un context de securitate tot mai tensionat.

Bugetul NATO crește semnificativ

În aceeași reuniune, statele membre au aprobat și majorarea bugetului comun al NATO.

Pentru anul 2026, bugetul Alianței va ajunge la 5,3 miliarde de euro, iar pentru anii următori plafonul aprobat poate urca până la 6,5 miliarde de euro.

Totodată, au fost stabilite prioritățile investiționale pentru următorii cinci ani, modernizarea infrastructurii logistice și energetice ocupând primul loc pe agenda Alianței.

Ce înseamnă proiectul pentru România

Pentru România, includerea în extinderea NATO Pipeline System reprezintă una dintre cele mai importante investiții strategice în infrastructura militară din ultimele decenii.

Noua rețea va permite alimentarea mai rapidă a bazelor aeriene și a facilităților logistice NATO de pe teritoriul României, reducând dependența de transportul rutier și crescând capacitatea de reacție a Alianței pe flancul estic.

În contextul războiului din Ucraina și al consolidării prezenței militare aliate în regiunea Mării Negre, investiția confirmă rolul tot mai important pe care România îl ocupă în arhitectura de securitate a NATO și în planurile de apărare ale Alianței pentru următoarele decenii.