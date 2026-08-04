Publicat la 04.08.2026, 15:28:38

Ai 100.000 lei profit în firmă și vrei să îi scoți. Câți bani ajung efectiv în contul tău personal? Răspunsul corect este 74.280 lei - nu 84.000 lei cum calculează mulți, și nu 100.000 lei cum și-ar dori toți. Diferența de peste 25.000 lei dispare în impozite și contribuții pe care mulți antreprenori le înțeleg greșit sau le ignoră.

Acest ghid explică pas cu pas cum funcționează dividendele din SRL în 2026, ce taxe se aplică, ce documente trebuie să pregătești și când ești blocat să scoți bani din firmă.

Din 100.000 lei profit distribuit ca dividende în 2026, asociatul primește 74.280 lei net după toate taxele

Ce sunt dividendele și de ce contează forma juridică

Dividendul este cota-parte din profitul net al unei societăți care se distribuie asociaților, proporțional cu participarea la capitalul social. Doar o societate comercială (SRL, SA) poate distribui dividende. Un PFA nu distribuie dividende - titularul PFA are acces direct la venituri. Dacă ești PFA și te gândești să treci la SRL, citește mai întâi comparația PFA vs SRL 2026.

În 2026, dividendele sunt supuse la două categorii de taxe:

Impozit pe venit : 16% din dividendul brut, reținut la sursă de firmă

: 16% din dividendul brut, reținut la sursă de firmă CASS (contribuția la sănătate): în tranșe anuale, calculată pe totalul dividendelor primite în cursul anului

Pasul 1: Hotărârea Adunării Generale a Asociaților (AGA)

Niciun dividend nu poate fi distribuit fără o hotărâre formală a AGA. Aceasta este o cerință legală, nu una administrativă opțională.

Hotărârea AGA trebuie să conțină:

Data ședinței și asociații prezenți sau reprezentați

Suma profitului net disponibil conform bilanțului aprobat

Suma totală distribuită ca dividende și suma rezervată (rezerva legală)

Data plății dividendelor - termenul legal este 60 de zile de la data aprobării

Semnăturile tuturor asociaților

Important: Hotărârea AGA trebuie să aprobe și situațiile financiare anuale (bilanțul) înainte de a vota distribuirea. Nu poți distribui profit fără bilanț aprobat.

Pasul 2: Verificarea condițiilor legale de distribuire

Legea contabilității și Legea societăților nr. 31/1990 impun câteva condiții obligatorii:

Profitul net trebuie să existe: dividendele se distribuie exclusiv din profitul net al exercițiului sau din profitul reportat din anii anteriori

dividendele se distribuie exclusiv din profitul net al exercițiului sau din profitul reportat din anii anteriori Rezerva legală trebuie constituită: 5% din profitul brut, până când rezerva atinge 20% din capitalul social - această alocare se face înainte de distribuire

5% din profitul brut, până când rezerva atinge 20% din capitalul social - această alocare se face înainte de distribuire Pierderile reportate trebuie acoperite: dacă firma are pierderi din ani anteriori neacoperite, acestea se compensează cu profitul curent înainte de distribuire

Pasul 3: Calculul impozitului și reținerea la sursă

Firma (plătitorul de dividende) are obligația să calculeze, să rețină și să vireze la bugetul de stat impozitul pe dividende. Asociatul primește suma netă direct în cont.

Dividend brut: suma aprobată prin hotărârea AGA

Impozit reținut: 16% × dividend brut

× dividend brut Dividend net plătit asociatului: dividend brut - impozit reținut

Exemplu: 100.000 lei brut - 16.000 lei impozit = 84.000 lei dividend net (înainte de CASS)

Pasul 4: Declararea la ANAF

Firma declară și virează impozitul reținut prin Declarația 100, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a efectuat plata. Dacă plătești dividendul pe 10 septembrie 2026, impozitul de 16% trebuie virat până pe 25 octombrie 2026.

Asociatul persoană fizică declară dividendele primite prin Declarația 212 (declarația unică), depusă până la 25 mai a anului următor. Declarația 212 se completează și se depune online prin Spațiul Privat Virtual (SPV) de pe site-ul ANAF.

Pasul 5: Calculul și plata CASS

CASS pe dividende se calculează pe baza totalului dividendelor brute primite în cursul anului calendaristic. Spre deosebire de impozitul de 16% (reținut de firmă), CASS se calculează și se plătește de asociat prin Declarația 212.

Tranșele CASS pentru dividende în 2026 (baza de calcul: salariul minim brut = 4.050 lei la 01.01.2026):

Dividende brute anuale CASS datorată Echivalent lunar Sub 24.300 lei (6 salarii minime) 0 lei 0 lei 24.300 - 48.600 lei (6-12 salarii minime) 2.430 lei/an 203 lei 48.600 - 97.200 lei (12-24 salarii minime) 4.860 lei/an 405 lei Peste 97.200 lei (peste 24 salarii minime) 9.720 lei/an 810 lei

Important: CASS se aplică la totalul dividendelor brute din toate sursele din cursul anului. Dacă ești asociat la mai multe SRL-uri, dividendele se cumulează pentru determinarea tranșei.

Calculul complet: 100.000 lei dividende brute - cât primești net?

Rata efectivă de taxare a dividendelor în 2026 este de 25,72% - impozit 16% plus CASS 9.720 lei/an

Element Sumă Dividende brute aprobate de AGA 100.000 lei Impozit dividende 16% - reținut de firmă, virat la ANAF - 16.000 lei Dividend net primit în cont 84.000 lei CASS datorată (tranșa peste 97.200 lei) - plătită prin D212 - 9.720 lei Suma netă finală disponibilă 74.280 lei Rata efectivă de taxare totală 25,72%

Dacă includem și impozitul firmei (micro 1%), tabloul complet pentru un micro SRL cu CA de 120.000 lei:

CA brută: 120.000 lei

Impozit micro (1%): 1.200 lei

Cheltuieli admin: 18.800 lei

Profit net distribuibil: 100.000 lei

Impozit dividende: 16.000 lei + CASS: 9.720 lei

Suma ajunsă la asociat: 74.280 lei din 120.000 lei CA = rată efectivă 38,1%

Pentru comparație cu alternativa de a-ți plăti un salariu din firmă, consultă comparația dividende vs salariu 2026 - care arată că la venituri medii, combinația salariu minim + dividende este mai eficientă decât salariu mare.

Avans de dividende: poți lua bani pe parcursul anului?

Da. Legea nr. 163/2018 permite distribuirea de dividende interimare (avans de dividende) în cursul anului fiscal, pe baza situațiilor financiare interimare aprobate de AGA.

Condițiile pentru avansul de dividende:

Firma trebuie să aibă situații financiare interimare aprobate (trimestriale sau semestriale)

Profitul interimar trebuie să fie real, confirmat de situațiile financiare

La închiderea exercițiului, dacă profitul anual real este mai mic decât avansul distribuit, diferența trebuie restituită de asociat

Impozitul de 16% și CASS se aplică identic ca la dividendele ordinare

Când NU poți scoate dividende

Firma are pierderi reportate neacoperite: profitul curent trebuie mai întâi să acopere pierderile din anii anteriori - abia surplusul poate fi distribuit

profitul curent trebuie mai întâi să acopere pierderile din anii anteriori - abia surplusul poate fi distribuit Nu s-a constituit rezerva legală: 5% din profitul brut anual trebuie alocat rezervei legale înainte de distribuire

5% din profitul brut anual trebuie alocat rezervei legale înainte de distribuire Bilanțul anual nu este aprobat: distribuirea dividendelor ordinare fără situații financiare aprobate și depuse este ilegală

distribuirea dividendelor ordinare fără situații financiare aprobate și depuse este ilegală Firma are datorii fiscale: distribuirea dividendelor în timp ce firma are datorii restante la bugetul de stat poate atrage răspundere personală a administratorilor

Riscuri și aspecte de legalitate

Distribuirile fictive sau mascate sunt una dintre cele mai frecvente probleme identificate de ANAF în controale. Acestea includ:

Plata unor cheltuieli personale ale asociatului din contul firmei - recalificate ca dividende ascunse

Împrumuturi acordate de firmă asociaților care nu sunt restituite - pot fi recalificate ca dividende

Salarii fictive plătite unor rude fără prestare reală de muncă

Sancțiunea: ANAF poate recalifica sumele ca dividende și aplica impozit de 16% plus majorări și penalități de 0,03% pe zi. La sume mari, poate urma și răspundere penală.

Dividende vs salariu - când ce este mai avantajos

Mulți antreprenori se întreabă dacă este mai avantajos să se plătească pe salariu sau pe dividende. Răspunsul depinde de mai mulți factori, inclusiv de cuantumul sumei și de alte venituri din cursul anului. Detalii complete și calcule la mai multe niveluri de venit găsești în articolul dedicat dividende vs salariu 2026. Iar dacă vrei să știi dacă ți se potrivește mai bine un SRL micro sau SRL cu impozit pe profit, citește comparația micro vs SRL normal 2026.

Rezumat - cei 5 pași

Verifică că firma are profit net real în bilanțul aprobat și nu are pierderi reportate neacoperite Convoacă AGA, aprobă situațiile financiare și adoptă hotărârea de distribuire Firma reține 16% impozit și virează la ANAF prin Declarația 100 (până pe 25 a lunii următoare plății) Asociatul primește dividendul net în cont bancar Asociatul declară dividendele în Declarația 212 (depusă online prin SPV, până pe 25 mai a anului următor) și plătește CASS în tranșa corespunzătoare

Un contabil autorizat poate coordona toți acești pași. Lista contabililor este disponibilă la CECCAR.

Surse: Codul Fiscal 2026, art. 97-100 (dividende), Legea nr. 31/1990 (Legea societăților), art. 67, Legea nr. 163/2018 (dividende interimare), ANAF