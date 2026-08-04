Publicat la 04.08.2026, 19:15:59

Dacă ai un venit de 15.000 lei pe lună și alegi forma greșită de organizare, poți plăti cu peste 20.000 lei mai mult pe an la stat față de o altă persoană cu același venit. PFA sau SRL - decizia asta contează mai mult decât orice altă optimizare fiscală pe care o poți face în 2026.

Nu există un răspuns universal. Depinde de nivelul venitului, de numărul de angajați pe care îi ai și de cât de mult profit scoți efectiv. Acest articol face calculele clare, la trei niveluri de venit, ca să poți lua decizia informat.

PFA este forma cea mai simplă pentru freelanceri și independenți - dar nu întotdeauna cea mai avantajoasă fiscal

Regulile fiscale de bază în 2026

Înainte de calcule, iată un rezumat al ratelor aplicabile. Salariul minim brut folosit ca bază de calcul este 4.050 lei (valoarea de la 01.01.2026, baza oficială pentru contribuții):

Tip impozit / contribuție PFA sistem real Micro SRL (cu angajat) CAS (pensie) 25% din venit (max 24.300 lei/an) 0% la nivel de firmă CASS (sănătate) 10% din venit (max 9.720 lei/an) 0% la nivel de firmă Impozit venit / profit 10% din venit net (după CAS, CASS) 1% din cifra de afaceri Impozit dividende Nu se aplică 16% din dividende brute CASS dividende Nu se aplică Tranșe anuale (0 - 9.720 lei/an)

Important: Calculele de mai jos presupun PFA în sistem real, fără cheltuieli deductibile semnificative - situație tipică pentru freelanceri din IT, consultanți, designeri. La SRL micro, presupunem că există cel puțin un angajat, deci cota este 1%, nu 3%.

Scenariul 1: Venit 5.000 lei/lună (60.000 lei/an)

PFA - calcul anual

Venitul brut: 60.000 lei/an

La acest nivel, venitul depășește pragul de 12 salarii minime (48.600 lei/an), deci CAS este obligatorie. Baza de calcul este venitul efectiv (60.000 lei), deoarece se află între 12 și 24 salarii minime.

CAS: 25% × 60.000 lei = 15.000 lei/an

CASS: 10% × 60.000 lei = 6.000 lei/an (sub plafonul de 9.720 lei/an)

(sub plafonul de 9.720 lei/an) Venit net după contribuții: 60.000 - 15.000 - 6.000 = 39.000 lei

Impozit venit (10%): 3.900 lei

Total taxe PFA: 24.900 lei/an | Venit net final: 35.100 lei/an (2.925 lei/lună)

Micro SRL - calcul anual

Impozit micro (1% din CA): 600 lei

Profit disponibil pentru dividende (estimând costuri admin 5.000 lei): 54.400 lei

CASS dividende (tranșa 48.600-97.200 lei): 4.860 lei/an

Impozit dividende (16%): 54.400 × 16% = 8.704 lei

Total taxe SRL: 14.164 lei/an | Venit net final: 40.636 lei/an (3.386 lei/lună)

La 5.000 lei/lună, SRL micro este mai avantajos cu aproximativ 10.700 lei/an în taxe. Totuși, SRL implică costuri administrative (contabil, depunere bilanț) de 3.000-6.000 lei/an, care reduc semnificativ avantajul.

Scenariul 2: Venit 15.000 lei/lună (180.000 lei/an)

La venituri de 15.000 lei/lună, alegerea formei juridice poate face diferența de 10.000 lei/an în taxe plătite

PFA - calcul anual

Venitul brut: 180.000 lei/an

CAS: baza maximă = 24 salarii minime = 97.200 lei → CAS = 24.300 lei/an

CASS: plafonul maxim = 9.720 lei/an

Venit net după contribuții: 180.000 - 24.300 - 9.720 = 145.980 lei

Impozit venit (10%): 14.598 lei

Total taxe PFA: 48.618 lei/an | Venit net final: 131.382 lei/an (10.949 lei/lună)

Micro SRL - calcul anual

Impozit micro (1% din CA): 1.800 lei

Profit disponibil (estimând costuri admin 10.000 lei): 168.200 lei

CASS dividende (tranșa peste 97.200 lei): 9.720 lei/an (plafonul maxim)

(plafonul maxim) Impozit dividende (16%): 168.200 × 16% = 26.912 lei

Total taxe SRL: 38.432 lei/an | Venit net final: 131.768 lei/an (10.981 lei/lună)

La 15.000 lei/lună, SRL plătește cu 10.186 lei/an mai puțin în taxe totale. Veniturile nete finale sunt aproape identice, dar SRL are avantajul că plafonarea contribuțiilor (CAS + CASS) se aplică și el, iar rata efectivă este mai mică.

Scenariul 3: Venit 25.000 lei/lună (300.000 lei/an)

PFA - calcul anual

CAS: plafonul maxim, 24.300 lei/an

CASS: plafonul maxim, 9.720 lei/an

Venit net după contribuții: 300.000 - 24.300 - 9.720 = 265.980 lei

Impozit venit (10%): 26.598 lei

Total taxe PFA: 60.618 lei/an | Venit net final: 239.382 lei/an (19.949 lei/lună)

Micro SRL - calcul anual

Impozit micro (1% din CA): 3.000 lei

Profit disponibil (estimând costuri admin 15.000 lei): 282.000 lei

CASS dividende: plafonul maxim, 9.720 lei/an

Impozit dividende (16%): 282.000 × 16% = 45.120 lei

Total taxe SRL: 57.840 lei/an | Venit net final: 224.160 lei/an (18.680 lei/lună)

La 25.000 lei/lună, SRL plătește cu 2.778 lei/an mai puțin în taxe. Totuși, venitul net final la PFA este mai mare cu 15.222 lei/an, deoarece costurile administrative ale SRL-ului reduc profitul distribuibil. Dacă costurile admin reale sunt sub 12.800 lei/an, SRL rămâne avantajos.

Tabel comparativ final

Venit lunar Taxe totale PFA/an Taxe totale Micro SRL/an Concluzie 5.000 lei 24.900 lei 14.164 lei SRL mai bun, dar costuri admin reduc avantajul 15.000 lei 48.618 lei 38.432 lei SRL câștigă clar (~10.000 lei diferență) 25.000 lei 60.618 lei 57.840 lei SRL ușor mai bun, depinde de costuri admin reale

Când alegi PFA și când alegi SRL

PFA este mai potrivit dacă:

Abia începi și vrei să testezi piața fără costuri administrative

Venitul anual este sub 48.600 lei (12 salarii minime) - CAS nu este obligatorie

Nu vrei să te ocupi de bilanțuri anuale, hotărâri AGA, registre contabile

Activitatea nu implică risc comercial major (PFA răspunde cu patrimoniul personal)

Ești profesionist liberal - medic, arhitect, traducător autorizat

SRL micro este mai potrivit dacă:

Venitul depășește constant 8.000-10.000 lei/lună

Vrei să reinvestești profitul în firmă fără să plătești imediat impozit pe dividende

Ai clienți corporativi care preferă relații contractuale cu o firmă

Vrei să angajezi și să crești echipa

Activitatea implică răspundere limitată - SRL protejează patrimoniul personal

Capcana SRL fără angajat

Un SRL fără niciun angajat plătește 3% din cifra de afaceri, nu 1%. La 180.000 lei CA, diferența față de varianta cu angajat este de 3.600 lei/an. Angajatul poate fi chiar asociatul, cu salariu minim pe economie. Costul total (taxe angajator + salariu net) este de aproximativ 5.000-6.000 lei/an, dar aduce dreptul la cota de 1%. Poți verifica exact cu calculatorul de salariu net de pe money.ro.

Dacă distribui profitul din SRL ca dividende, verifică și comparația dividende vs salariu 2026 - care arată că la venituri mari, combinația salariu minim + dividende este aproape întotdeauna mai eficientă decât un salariu mare. Iar pentru a înțelege în detaliu cum funcționează dividendele, pasul următor este ghidul practic despre dividende din SRL 2026.

Dacă firma ta are cifră de afaceri mică și cheltuieli mari, citește și comparația micro SRL vs SRL normal - există situații în care impozitul pe profit de 16% este mai avantajos decât 1% pe CA.

Concluzie

În 2026, pentru venituri de peste 10.000 lei/lună, SRL micro cu cel puțin un angajat este aproape întotdeauna mai eficient fiscal decât PFA în sistem real. Diferența poate ajunge la 10.000 lei/an.

PFA rămâne o alegere validă pentru independenți cu venituri sub 5.000-6.000 lei/lună sau pentru cei care abia încep. Costurile administrative ale unui SRL (2.000-6.000 lei/an pentru contabilitate) pot anula avantajul la venituri mici.

Consultați un contabil autorizat înainte de a lua decizia - situația dvs. poate include cheltuieli deductibile sau alte circumstanțe care schimbă calculul. Contabilii sunt înregistrați la CECCAR (Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România).

Surse: Codul Fiscal 2026 (Legea nr. 227/2015), ANAF