Publicat la 04.08.2026, 19:15:47

Există o greșeală costisitoare pe care o fac mulți antreprenori români: aleg microîntreprinderea automat, fără să verifice dacă le convine cu adevărat. La o firmă cu marjă de profit de 5%, un SRL normal plătește mai puțin impozit decât un micro SRL. Nimeni nu le-a spus asta.

Diferența dintre cele două regimuri fiscale poate valora zeci de mii de lei pe an. Regula de bază: microîntreprinderea taxează cifra de afaceri (indiferent de profit), SRL normal taxează profitul. Când marja de profit este mică, SRL normal câștigă.

Alegerea regimului fiscal potrivit depinde de marja de profit a firmei - regula break-even este la 6,25%

Ce este microîntreprinderea și cine poate aplica regimul

O microîntreprindere (micro SRL) este o societate cu răspundere limitată care aplică impozit de 1% din cifra de afaceri, cu condiția să îndeplinească cumulativ:

Cifra de afaceri să nu depășească 100.000 EUR/an (echivalent aproximativ 500.000 lei)

(echivalent aproximativ 500.000 lei) Să aibă cel puțin un angajat cu normă întreagă (fără angajat: cota devine 3%)

cu normă întreagă (fără angajat: cota devine 3%) Să nu desfășoare activități excluse de lege

Activități excluse de la regimul micro (impozit pe profit 16% obligatoriu):

Activități bancare și de credit

Asigurări și reasigurări

Piețe de capital (intermediari financiari, fonduri de investiții)

Jocuri de noroc

Activități juridice - avocați, notari publici

Activități de explorare și exploatare a zăcămintelor petroliere și gazelor naturale

SRL normal cu impozit pe profit: cum funcționează

Un SRL care nu se încadrează în regimul micro plătește 16% din profitul impozabil. Profitul impozabil = venituri totale - cheltuieli deductibile.

Avantajul major: dacă ai cheltuieli mari (salarii, materii prime, chirie, amortizare), baza impozabilă se reduce semnificativ. Un SRL cu CA de 1.000.000 lei și cheltuieli de 950.000 lei plătește 16% din 50.000 lei = 8.000 lei impozit, față de 1% din 1.000.000 lei = 10.000 lei la micro.

Regula de aur: break-even la marja de 6,25%

Aceasta este formula esențială:

Micro SRL devine mai scump decât SRL normal când marja de profit brut scade sub 6,25%.

Demonstrație matematică:

Micro: 1% × CA = impozit

SRL normal: 16% × Profit = 16% × (CA × marjă) = impozit

La egalitate: 1% × CA = 16% × CA × marjă → marjă = 1% ÷ 16% = 6,25%

Concluzie directă: dacă marja ta de profit este sub 6,25%, SRL normal cu impozit pe profit îți costă mai puțin decât micro.

Scenariul 1: Firma cu marjă mare (IT, consultanță, servicii digitale)

O firmă de consultanță IT cu cifră de afaceri de 400.000 lei/an și cheltuieli de 150.000 lei/an:

Element Micro SRL (1%) SRL normal (16%) Cifra de afaceri 400.000 lei 400.000 lei Cheltuieli totale 150.000 lei 150.000 lei Profit brut (marjă 62,5%) 250.000 lei 250.000 lei Impozit datorat 4.000 lei 40.000 lei Profit net după impozit 246.000 lei 210.000 lei

Concluzie: La marjă de 62,5%, micro SRL economisește 36.000 lei/an. Micro câștigă clar.

Scenariul 2: Firma cu marjă mică (comerț, distribuție)

Firmele cu cheltuieli mari și marje mici sunt avantajate de regimul SRL normal cu impozit pe profit

Un distribuitor cu cifră de afaceri de 450.000 lei/an (sub plafonul micro) și cheltuieli de 425.000 lei/an:

Element Micro SRL (1%) SRL normal (16%) Cifra de afaceri 450.000 lei 450.000 lei Cheltuieli 425.000 lei 425.000 lei Profit brut (marjă 5,6%) 25.000 lei 25.000 lei Impozit datorat 4.500 lei 4.000 lei Profit net după impozit 20.500 lei 21.000 lei

Concluzie: La marjă de 5,6% (sub pragul de 6,25%), SRL normal este mai avantajos. La o CA mai mare cu aceeași marjă, diferența crește proporțional.

Scenariul 3: Firma la limita plafonului micro

O agenție de marketing cu CA de 480.000 lei/an și cheltuieli de 350.000 lei/an (marjă 27%):

Element Micro SRL SRL normal Impozit datorat 4.800 lei 20.800 lei Economie micro 16.000 lei/an în favoarea micro

Ce se întâmplă când depășești plafonul micro

Dacă cifra de afaceri depășește 100.000 EUR (circa 500.000 lei) în cursul anului, firma trece automat la impozit pe profit din trimestrul următor celui în care s-a depășit plafonul. Nu este opțională - este obligatorie prin lege.

Monitorizarea lunară a CA este esențială dacă ești aproape de plafon. Un antreprenor care a plătit 1% tot anul și depășește în octombrie trebuie să recalculeze și să plătească 16% din profitul trimestrelor rămase.

Compararea totală cu dividende incluse

Impozitul pe firmă nu este toată povestea. Când scoți banii ca dividende, plătești suplimentar 16% impozit pe dividende plus CASS în tranșe. Aceste taxe sunt identice indiferent de regimul firmei. Detalii complete găsești în comparația dividende vs salariu 2026. Dacă vrei să știi exact cât rămâne net după distribuire, citește și ghidul practic despre dividende din SRL 2026.

Cum alegi regimul potrivit în 2026

Alege micro SRL dacă:

Activezi în IT, consultanță, design, marketing - marje tipice 30-70%

Cheltuielile sunt relativ mici față de venituri

CA este sub 500.000 lei și nu anticipezi depășirea plafonului

Ai cel puțin un angajat (altfel cota devine 3%)

Alege SRL normal (impozit profit) dacă:

Activezi în comerț, distribuție, construcții, producție - marje tipice 3-15%

CA depășește deja plafonul micro de 500.000 lei

Activezi în sectoare excluse (banking, asigurări, avocatură)

Ai investiții majore planificate - amortizarea reduce profitul impozabil

Vrei să reinvestești profitul - nedistribuit, este taxat o singură dată cu 16%

Dacă nu ești sigur care formă juridică ți se potrivește, citește și comparația PFA vs SRL 2026. Pot fi și situații în care un PFA în sistem real iese mai bine față de un SRL la venituri mici.

Concluzie

Microîntreprinderea nu este automat cea mai bună alegere. Regula de aur: dacă marja de profit a firmei tale este sub 6,25%, SRL normal plătește mai puțin impozit. Calculul trebuie făcut cu cifrele reale ale afacerii, nu cu presupuneri.

Recomandarea: analizați situația anual cu contabilul, pe baza rezultatelor efective ale anului precedent. Schimbarea regimului fiscal este posibilă de la 1 ianuarie al anului următor, dacă condițiile sunt îndeplinite. Lista contabililor autorizați este disponibilă la CECCAR.

Surse: Codul Fiscal 2026, art. 47-57 (microîntreprinderi), art. 17 (impozit pe profit), ANAF