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Piețe financiareRedacția money.ro

Curs BNR 17 august 2026: 1 euro = 5.2419 lei. Leul câștigă ușor teren

Publicat la 17.08.2026, 13:31:09

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Curs BNR 17 august 2026: 1 euro = 5.2419 lei. Leul câștigă ușor teren

Banca Națională a României a publicat luni, 17 august 2026, cursul de schimb valabil pentru marți, 18 august 2026. Euro se tranzacționează la 5,2419 lei, în scădere ușoară față de ziua anterioară cu 0,0017 lei, adică aproximativ 0,03%. Dolarul american a fost cotat la 4,5195 lei, lira sterlină la 6,1284 lei, iar francul elvețian la 5,5830 lei.

Variația înregistrată de euro față de leu este minimă și nu produce efecte practice pentru cei care schimbă valută în scopuri obișnuite, precum călătorii sau cumpărături online. O astfel de mișcare de câteva zecimi de ban este în limite normale și reflectă mai degrabă fluctuațiile de rutină ale piețelor valutare, fără să semnaleze o schimbare de tendință. Cei care au împrumuturi în euro sau plătesc rate indexate la această monedă nu vor resimți nicio diferență semnificativă față de luna anterioară.

În contextul mai larg, leul continuă să evolueze relativ stabil față de principalele valute europene, fără presiuni majore vizibile în datele publicate astăzi de BNR. Cursurile sunt stabilite pe baza tranzacțiilor interbancare din ziua anterioară și reprezintă referința oficială folosită în contracte, declarații fiscale și raportări contabile, nu cursul efectiv aplicat de bănci sau casele de schimb la ghișeu.

Valută Denumire Curs (RON) Variație Variație %
EUR Euro 5.2419 ▼ -0.0017 -0.03%
USD Dolar american 4.5195 ▼ -0.0194 -0.43%
GBP Liră sterlină 6.1284 ▼ -0.0091 -0.15%
CHF Franc elvețian 5.5830 ▲ +0.0011 +0.02%
HUF Forint maghiar (100) 1.4477 ▲ +0.0000 +0.24%
JPY Yen japonez (100) 2.8398 ▼ -0.0001 -0.43%
PLN Zlot polonez 1.2171 ▲ +0.0002 +0.02%
CZK Coroană cehă 0.2166 – 0.0000 0.00%

Sursa: Banca Națională a României (BNR). Cursul este valabil pentru 18 august 2026.

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