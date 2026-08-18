Curs BNR valabil 19 august 2026: 1 euro = 5.2442 lei. Leul pierde ușor teren

Publicat la 18.08.2026, 13:32:02

Banca Națională a României a publicat marți, 18 august 2026, cursul de referință valabil pentru ziua de 19 august 2026. Euro a urcat ușor față de ședința anterioară, ajungând la 5,2442 lei, cu 0,0023 lei mai mult decât luni, respectiv o creștere de 0,04%. Dolarul american este cotat la 4,5298 lei, lira sterlină la 6,1296 lei, iar francul elvețian la 5,5801 lei.

Variația de astăzi a cursului euro este minimă și nu produce efecte semnificative pentru populație sau pentru mediul de afaceri. Cei care au rate la credite în euro sau efectuează plăți în monedă europeană vor resimți o diferență practic neglijabilă. Totuși, mișcările mici și constante ale cursului merită urmărite, mai ales de cei cu expunere valutară ridicată, deoarece se pot cumula în timp.

Pe piețele financiare internaționale, leul rămâne relativ stabil față de principalele valute, fără oscilații bruște care să indice presiuni speculative sau tensiuni economice imediate. BNR publică zilnic cursul de referință pe baza tranzacțiilor înregistrate pe piața valutară interbancară, iar acesta servește drept reper pentru contracte comerciale, situații financiare și calcule fiscale.

Valută Denumire Curs (RON) Variație Variație % EUR Euro 5.2442 ▲ +0.0023 +0.04% USD Dolar american 4.5298 ▲ +0.0103 +0.23% GBP Liră sterlină 6.1296 ▲ +0.0012 +0.02% CHF Franc elvețian 5.5801 ▼ -0.0029 -0.05% HUF Forint maghiar (100) 1.4388 ▼ -0.0001 -0.61% JPY Yen japonez (100) 2.8378 ▼ -0.0000 -0.07% PLN Zlot polonez 1.2134 ▼ -0.0037 -0.30% CZK Coroană cehă 0.2168 ▲ +0.0002 +0.09%

Sursa: Banca Națională a României (BNR). Cursul este valabil pentru 19 august 2026.