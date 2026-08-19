Curs BNR valabil 20 august 2026: 1 euro = 5.2452 lei. Leul pierde ușor teren

Publicat la 19.08.2026, 13:30:30

Banca Națională a României a publicat miercuri, 19 august 2026, cursul de schimb valutar valabil pentru joi, 20 august 2026. Euro se tranzacționează la 5,2452 lei, în creștere ușoară față de ziua anterioară cu 0,0010 lei, respectiv 0,02%. Dolarul american a fost cotat la 4,5190 lei, lira sterlină la 6,1269 lei, iar francul elvețian la 5,5773 lei.

Aprecierea marginală a euro față de leu este minimă și nu semnalează o schimbare de tendință pe piața valutară. Pentru români, o variație de două sutimi la sută înseamnă practic că prețurile produselor importate din zona euro rămân stabile, fără impact vizibil asupra puterii de cumpărare. Cei care urmăresc cursul în scop de schimb valutar sau pentru plata unor rate în euro nu vor resimți nicio diferență față de ziua precedentă.

Leul continuă să se mențină relativ stabil în raport cu principalele valute internaționale, într-un context în care piețele financiare europene nu au înregistrat turbulențe majore. BNR publică zilnic cursul de referință pe baza tranzacțiilor interbancare, iar acesta servește drept reper oficial pentru operațiunile contabile, contractele comerciale și declarațiile fiscale ale companiilor și persoanelor fizice.

Valută Denumire Curs (RON) Variație Variație % EUR Euro 5.2452 ▲ +0.0010 +0.02% USD Dolar american 4.5190 ▼ -0.0108 -0.24% GBP Liră sterlină 6.1269 ▼ -0.0027 -0.04% CHF Franc elvețian 5.5773 ▼ -0.0028 -0.05% HUF Forint maghiar (100) 1.4375 ▼ -0.0000 -0.09% JPY Yen japonez (100) 2.8404 ▲ +0.0000 +0.09% PLN Zlot polonez 1.2117 ▼ -0.0017 -0.14% CZK Coroană cehă 0.2169 ▲ +0.0001 +0.05%

Sursa: Banca Națională a României (BNR). Cursul este valabil pentru 20 august 2026.