Curs BNR valabil 21 august 2026: Euro urcă la 5.2535 lei. Cât costă un dolar

Publicat la 20.08.2026, 13:30:15

Banca Națională a României a publicat joi, 20 august 2026, cursul de referință valabil pentru ziua de vineri, 21 august 2026. Euro a urcat ușor față de ziua precedentă, ajungând la 5,2535 lei, o creștere de 0,0083 lei (+0,16%). Dolarul american a fost cotat la 4,4884 lei, lira sterlină la 6,1247 lei, iar francul elvețian la 5,6398 lei.

Aprecierea modestă a euro față de leu nu produce efecte semnificative imediate pentru consumatori, însă rămâne relevantă pentru cei cu credite în valută, pentru importatori sau pentru persoanele care urmează să efectueze plăți în moneda europeană. O variație de 0,16% se încadrează în fluctuațiile normale ale pieței și nu semnalează o presiune deosebită asupra cursului de schimb.

Pe fondul unui context european marcat de incertitudini legate de inflație și de politica monetară a Băncii Centrale Europene, leul a demonstrat o stabilitate relativă în raport cu principalele valute de referință. BNR calculează cursul oficial pe baza cotațiilor înregistrate pe piața valutară interbancară, iar valoarea publicată astăzi va fi utilizată în tranzacțiile contabile și în raportările financiare din 21 august 2026.

Valută Denumire Curs (RON) Variație Variație % EUR Euro 5.2535 ▲ +0.0083 +0.16% USD Dolar american 4.4884 ▼ -0.0306 -0.68% GBP Liră sterlină 6.1247 ▼ -0.0022 -0.04% CHF Franc elvețian 5.6398 ▲ +0.0625 +1.12% HUF Forint maghiar (100) 1.4429 ▲ +0.0001 +0.38% JPY Yen japonez (100) 2.8348 ▼ -0.0001 -0.20% PLN Zlot polonez 1.2172 ▲ +0.0055 +0.45% CZK Coroană cehă 0.2175 ▲ +0.0006 +0.28%

Sursa: Banca Națională a României (BNR). Cursul este valabil pentru 21 august 2026.