Curs BNR valabil 22 august 2026: 1 euro = 5.2581 lei. Leul a slăbit toată săptămâna

Publicat la 21.08.2026, 13:30:17

Banca Națională a României a publicat vineri, 21 august 2026, cursul de referință valabil pentru ziua de sâmbătă, 22 august 2026. Euro este cotat la 5,2581 RON, în creștere cu 0,0046 RON față de ședința precedentă, ceea ce reprezintă un avans de 0,09%. Dolarul american se tranzacționează la 4,4926 RON, lira sterlină la 6,1369 RON, iar francul elvețian la 5,6230 RON.

Variația de astăzi a euro este modestă și nu produce efecte semnificative imediate pentru populație. Totuși, pentru cei care au rate la credite în euro, care fac transferuri internaționale sau care urmează să schimbe valută în weekend, cursul de 5,2581 RON per euro înseamnă un cost marginal mai ridicat față de zilele anterioare ale săptămânii. O sumă de 1.000 de euro costă astăzi cu aproximativ 4,60 RON mai mult decât luni.

Privind evoluția din această săptămână, tendința a fost constant ascendentă: de la 5,2419 RON luni până la valoarea de astăzi, euro a câștigat în total 0,0162 RON, adică aproximativ 0,31% în cinci zile. Creșterea a fost graduală și lipsită de salturi bruște, ceea ce sugerează o presiune ușoară, dar constantă, pe leu, fără un factor perturbator major. Analiștii urmăresc în continuare contextul extern, în special dinamica dolarului pe piețele internaționale și deciziile de politică monetară din zona euro, care pot influența direcția cursului în săptămânile următoare.

Valută Denumire Curs (RON) Variație Variație % EUR Euro 5.2581 ▲ +0.0046 +0.09% USD Dolar american 4.4926 ▲ +0.0042 +0.09% GBP Liră sterlină 6.1369 ▲ +0.0122 +0.20% CHF Franc elvețian 5.6230 ▼ -0.0168 -0.30% HUF Forint maghiar (100) 1.4467 ▲ +0.0000 +0.26% JPY Yen japonez (100) 2.8334 ▼ -0.0000 -0.05% PLN Zlot polonez 1.2197 ▲ +0.0025 +0.21% CZK Coroană cehă 0.2180 ▲ +0.0005 +0.23%

Evoluția EUR/RON în această săptămână

lun. mar. mie. joi vin. 5.2419 5.2442 5.2452 5.2535 5.2581

Sursa: Banca Națională a României (BNR). Cursul este valabil pentru 22 august 2026.