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Piețe financiareRedacția money.ro

Curs BNR valabil 26 august 2026: 1 euro = 5.2534 lei. Leul câștigă ușor teren

Publicat la 25.08.2026, 13:30:48

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Curs BNR valabil 26 august 2026: 1 euro = 5.2534 lei. Leul câștigă ușor teren

Banca Națională a României a publicat marți, 25 august 2026, cursul de referință valabil pentru ziua de 26 august 2026. Euro este cotat la 5,2534 lei, o variație practic nesemnificativă față de ședința anterioară, de doar 0,0002 lei în scădere. Dolarul american se tranzacționează la 4,5014 lei, lira sterlină la 6,1425 lei, iar francul elvețian la 5,6099 lei.

Pentru români, stabilitatea cursului euro nu aduce schimbări concrete în cheltuielile zilnice. Cei care au rate la credite în euro, plătesc chirii indexate în moneda europeană sau urmează să facă transferuri internaționale nu vor simți nicio diferență față de ziua precedentă. O variație de două zecimi de ban este, în termeni practici, irelevantă pentru bugetul personal.

Cursul relativ stabil al leului față de principalele valute reflectă un echilibru temporar pe piețele valutare regionale, într-un context în care băncile centrale europene continuă să monitorizeze atent inflația și dinamica economică. BNR publică zilnic cursul de referință pe baza tranzacțiilor interbancare, iar acesta servește drept reper oficial pentru contracte, situații financiare și calcule fiscale.

Valută Denumire Curs (RON) Variație Variație %
EUR Euro 5.2534 ▼ -0.0002 -0.00%
USD Dolar american 4.5014 ▼ -0.0023 -0.05%
GBP Liră sterlină 6.1425 ▲ +0.0026 +0.04%
CHF Franc elvețian 5.6099 ▼ -0.0032 -0.06%
HUF Forint maghiar (100) 1.4525 ▲ +0.0000 +0.12%
JPY Yen japonez (100) 2.8259 ▼ -0.0000 -0.11%
PLN Zlot polonez 1.2204 ▲ +0.0018 +0.15%
CZK Coroană cehă 0.2181 ▲ +0.0002 +0.09%

Sursa: Banca Națională a României (BNR). Cursul este valabil pentru 26 august 2026.

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