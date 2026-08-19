Curs valutar: cine îl stabilește și de ce fluctuează

Publicat la 19.08.2026, 19:16:07

Cursul valutar reprezintă prețul unei monede exprimat în raport cu o altă monedă. În cazul României, cel mai urmărit indicator este cursul leului față de euro. De exemplu, dacă un euro valorează 5 lei, înseamnă că pentru a cumpăra un euro sunt necesari 5 lei.

Cursul valutar este una dintre informațiile economice pe care le întâlnim aproape zilnic, fie că schimbăm bani, plătim un produs cumpărat din străinătate sau urmărim evoluția economiei. Dar cine stabilește, de fapt, cât valorează un euro în raport cu leul și de ce această valoare se schimbă de la o zi la alta?

Cursul de schimb nu este stabilit în mod arbitrar de o singură instituție. Valoarea efectivă la care se tranzacționează valutele este determinată în principal de piața valutară, prin raportul dintre cerere și ofertă.

Cursurile valutare sunt influențate de cererea și oferta de monedă. Atunci când mai multe persoane sau companii vor să cumpere euro, iar oferta de euro este relativ redusă, moneda europeană se poate aprecia în raport cu leul. Invers, o ofertă mai mare de euro poate pune presiune asupra cursului.

În România, Banca Națională a României (BNR) publică în fiecare zi lucrătoare un curs de schimb de referință pentru principalele monede. Acest curs este folosit ca reper în diverse operațiuni economice, contracte și statistici.

Este important însă să facem diferența dintre cursul de referință al BNR și cursul la care o persoană cumpără sau vinde efectiv valută la o bancă ori la o casă de schimb. Instituțiile financiare își stabilesc propriile cursuri comerciale, care includ de regulă o marjă între prețul de cumpărare și cel de vânzare.

De ce fluctuează cursul valutar?

Cursul se poate modifica din numeroase motive. Printre cele mai importante se numără:

1. Cererea și oferta

Ca orice preț de pe o piață, cursul valutar reacționează la cerere și ofertă. Dacă există o cerere ridicată pentru o anumită monedă, aceasta poate deveni mai scumpă în raport cu celelalte valute.

2. Inflația

Diferențele de inflație dintre țări pot influența puterea de cumpărare și valoarea monedelor. O inflație ridicată și persistentă poate exercita presiune asupra monedei naționale, mai ales dacă este însoțită de alte dezechilibre economice.

3. Dobânzile și politica monetară

Deciziile băncilor centrale privind dobânzile pot avea un impact semnificativ asupra cursurilor valutare. Dobânzi mai atractive pot determina investitorii să își mute capitalul către o anumită monedă, influențând cererea pentru aceasta.

4. Situația economică și politică

Investitorii urmăresc stabilitatea economică și politică a unei țări. Incertitudinea, schimbările fiscale, problemele bugetare sau tensiunile politice pot afecta încrederea în moneda respectivă și pot produce mișcări ale cursului.

5. Comerțul exterior

Importurile și exporturile influențează fluxurile de valută. O țară care importă mult poate avea o cerere importantă pentru monede străine, deoarece companiile au nevoie de acestea pentru a plăti furnizorii externi.

6. Evenimentele internaționale

Crizele economice, conflictele geopolitice, modificările prețurilor la energie sau deciziile marilor economii pot influența piețele valutare. În perioade de incertitudine, investitorii pot prefera monede considerate mai stabile, ceea ce poate schimba rapid raportul dintre valute.

De ce cursul BNR poate fi diferit de cel de la bancă?

O confuzie frecventă este aceea că euro ar trebui să coste exact cât indică cursul BNR atunci când mergem la bancă. În realitate, cursul BNR este un curs de referință, nu neapărat prețul la care banca efectuează tranzacția.

O bancă poate cumpăra euro la un anumit curs și îl poate vinde la un curs mai mare. Diferența dintre cele două valori reprezintă, printre altele, modul prin care instituția își acoperă costurile și își asigură marja comercială.

Cum ne afectează fluctuațiile valutare?

Modificarea cursului poate avea efecte directe asupra populației și companiilor. Persoanele care au credite sau obligații în valută pot resimți variațiile cursului atunci când veniturile lor sunt în lei.

De asemenea, produsele importate pot deveni mai scumpe dacă moneda națională se depreciază. Pe de altă parte, pentru exportatori, o monedă națională mai slabă poate face produsele vândute în străinătate mai competitive, deși efectele depind de structura costurilor și de numeroși alți factori.

Concluzie

Cursul valutar nu este un număr fix și nici nu este stabilit pur și simplu de BNR. El reflectă condițiile de pe piața valutară și este influențat de cerere și ofertă, inflație, dobânzi, evoluția economiei, comerțul exterior și evenimentele internaționale.

BNR are un rol important prin politica monetară și prin publicarea cursului de referință, însă cursul la care oamenii și companiile schimbă efectiv bani poate fi diferit. Înțelegerea acestor mecanisme ne ajută să interpretăm mai corect variațiile cursului și efectele lor asupra economiei de zi cu zi.

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