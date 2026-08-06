Dinamo, chimedical și Asociația Sănătate la Feminin lansează un program de prevenție pentru sportive. Campanii dedicate prevenirii cancerului de col uterin

Publicat la 06.08.2026, 10:12:57

Clubul Sportiv Dinamo București, Centrul de Excelență în Colposcopie și Patologia Colului Uterin – chimedical și Asociația Sănătate la Feminin au lansat un parteneriat destinat promovării prevenției și depistării precoce a cancerului de col uterin. Inițiativa vizează atât sportivele de performanță ale clubului, cât și femeile din România, prin programe de informare și educație medicală.

Prima etapă a colaborării prevede dezvoltarea unor programe de evaluare medicală preventivă pentru sportivele de la Dinamo. În funcție de recomandările specialiștilor, acestea vor beneficia de screening, consultații de specialitate, consiliere și monitorizare preventivă.

Parteneriatul este lansat într-un context în care România continuă să înregistreze una dintre cele mai ridicate incidențe ale cancerului de col uterin din Europa, în ciuda faptului că boala poate fi prevenită prin vaccinare anti-HPV, screening și diagnostic precoce.

Pe lângă componenta dedicată sportivelor, cele trei organizații vor desfășura campanii de educație și informare adresate femeilor din întreaga țară, cu accent pe prevenirea infecției cu HPV, importanța vaccinării, participarea la programele de screening și evaluarea medicală la timp.