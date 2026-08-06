Dinamo, chimedical și Asociația Sănătate la Feminin lansează un program de prevenție pentru sportive. Campanii dedicate prevenirii cancerului de col uterin

Clubul Sportiv Dinamo București, Centrul de Excelență în Colposcopie și Patologia Colului Uterin – chimedical și Asociația Sănătate la Feminin au lansat un parteneriat destinat promovării prevenției și depistării precoce a cancerului de col uterin. Inițiativa vizează atât sportivele de performanță ale clubului, cât și femeile din România, prin programe de informare și educație medicală.
Prima etapă a colaborării prevede dezvoltarea unor programe de evaluare medicală preventivă pentru sportivele de la Dinamo. În funcție de recomandările specialiștilor, acestea vor beneficia de screening, consultații de specialitate, consiliere și monitorizare preventivă.
Parteneriatul este lansat într-un context în care România continuă să înregistreze una dintre cele mai ridicate incidențe ale cancerului de col uterin din Europa, în ciuda faptului că boala poate fi prevenită prin vaccinare anti-HPV, screening și diagnostic precoce.
Pe lângă componenta dedicată sportivelor, cele trei organizații vor desfășura campanii de educație și informare adresate femeilor din întreaga țară, cu accent pe prevenirea infecției cu HPV, importanța vaccinării, participarea la programele de screening și evaluarea medicală la timp.
Componenta medicală a proiectului va fi coordonată de chimedical, prin Centrul de Excelență în Colposcopie și Patologia Colului Uterin.
„În sport, știm bine că victoriile nu apar la întâmplare. Ele se construiesc prin disciplină, prevenirea accidentărilor și decizii corecte luate încă din perioada de pregătire. La fel trebuie să privim și sănătatea. Performanța adevărată începe cu un corp sănătos și protejat, iar grija pentru sănătate trebuie să înceapă din timp”, a declarat Viorica Chermeș (Susanu), multiplă campioană olimpică și mondială la canotaj și șef al Secției Sporturi Individuale din cadrul Clubului Sportiv Dinamo București.
La rândul său, dr. Roxana Chirilă, medic primar obstetrică-ginecologie, doctor în medicină și fondator al chimedical, spune că prevenția trebuie să devină o preocupare constantă, nu doar o reacție la apariția unui rezultat medical modificat.
„În prevenirea cancerului de col uterin, ceea ce facem înainte de diagnostic poate schimba decisiv parcursul unei femei. Prin această colaborare vrem să aducem evaluarea medicală preventivă mai aproape de sportivele de performanță și să dezvoltăm campanii de educație și informare care să ajungă la cât mai multe femei din România”, a afirmat Roxana Chirilă.
Reprezentanții celor trei organizații subliniază că obiectivul parteneriatului este transformarea prevenției într-un comportament firesc, prin asocierea expertizei medicale cu influența pe care sportul de performanță o are în societate.
„În sport, performanța se pregătește înainte de competiție. În sănătate, prevenția începe înainte de diagnostic”, este mesajul care stă la baza colaborării.