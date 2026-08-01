Publicat la 01.08.2026, 07:38:00

La Craiova se construiește, bucată cu bucată, ceea ce autoritățile spun că va fi cel mai modern spital din România. Etajul 2 a fost ridicat, iar lucrările se află la aproximativ 5-6% din totalul necesar. Drumul e lung, dar termenul asumat - sfârșitul anului 2027 - este mai scurt decât cel legal, fixat la 31 decembrie 2028.

Ce va fi diferit față de orice alt spital din România

Spitalul Regional Craiova nu este un simplu spital nou. Proiectul prevede un heliport capabil să primească elicoptere Black Hawk, ceea ce îl plasează într-o categorie aparte din punct de vedere al capacității de intervenție de urgență. Elicopterele militare și SMURD de tip Black Hawk sunt unele dintre cele mai mari folosite în misiuni medicale de urgență din România, iar o facilitate care le poate primi înseamnă că spitalul va putea prelua cazuri critice din toată regiunea Olteniei și nu numai.

Ministrul Sănătății a declarat că unitatea va fi „cel mai modernă din țară" la momentul finalizării. Declarațiile politice de acest tip trebuie privite cu oarecare prudență, dar amploarea investiției și standardele europene de finanțare la care este supus proiectul sugerează că avem de-a face cu o construcție care va depăși semnificativ dotările spitalelor existente în România.

Finanțare europeană, program național de trei spitale

Spitalul Regional Craiova este finanțat prin Programul Sănătate 2021-2027, instrumentul european dedicat investițiilor în sănătate publică. Nu e singurul proiect de acest fel: România a angajat construcția a trei spitale regionale - la Cluj, Iași și Craiova - fiecare gândit să servească o mare regiune a țării și să reducă dependența pacienților de București pentru tratamentele complexe.

Situația celor trei spitale diferă considerabil. La Craiova, lucrările avansează, chiar dacă lent. La Iași, lucrările urmează să înceapă în cursul anului 2026, cu un termen de finalizare asumat pentru 2029. La Cluj, proiectul a întâmpinat cele mai mari dificultăți: contestații juridice repetate au blocat sau întârziat procedurile, iar termenul este de asemenea 2029, cu incertitudini suplimentare în privința datei efective de start.

Craiova pare, cel puțin momentan, cel mai avansat dintre cele trei șantiere - ceea ce ar putea face din Oltenia regiunea care beneficiază prima de infrastructura medicală de nivel european promisă prin acest program.

5-6% finalizat - cât de realist este termenul 2027?

Cu etajul 2 ridicat și aproximativ 5-6% din lucrări efectuate, termenul de finalizare la sfârșitul lui 2027 pare ambițios. Nu imposibil, dar ambițios. Ritmul de construcție va trebui să accelereze semnificativ în lunile și anii următori pentru ca termenul să fie respectat.

Termenul legal este 31 decembrie 2028, ceea ce oferă un tampon de un an față de obiectivul declarat de autorități. Dacă ritmul actual nu va permite livrarea în 2027, există marja legală pentru prelungire până la finalul lui 2028 fără a constitui o depășire formală a contractului.

Istoria construcțiilor publice din România invită la prudență în privința termenelor. Totuși, implicarea fondurilor europene și mecanismele de control asociate programelor structurale creează o presiune suplimentară față de proiectele finanțate exclusiv de la bugetul național. Fondurile trebuie cheltuite și decontate în cadrul unor ferestre de timp stricte, ceea ce reduce - fără a elimina - riscul de tergiversare indefinită.

Ce înseamnă pentru pacienții din Oltenia

Astăzi, pacienții din Oltenia cu afecțiuni grave sau care necesită intervenții specializate sunt adesea nevoiți să facă drumul până la București. Un spital regional de nivel european la Craiova ar schimba radical această realitate - ar concentra competențe medicale și dotări care acum sunt disponibile practic doar în capitală sau în câteva centre universitare mari.

Heliportul pentru Black Hawk nu este un detaliu de lux, ci o componentă funcțională critică: el face posibil transferul rapid al pacienților din zone rurale sau greu accesibile direct la un centru de nivel terțiar, fără transbordări intermediare care costă timp și, uneori, vieți.

Dacă programul celor trei spitale regionale va fi dus la capăt - toate trei, nu doar Craiova - România va dispune pentru prima dată de o infrastructură medicală descentralizată capabilă să trateze la standarde europene cazurile complexe în regiunile istorice ale țării, fără ca pacientul să fie obligat să ajungă în București pentru orice intervenție care depășește capacitățile unui spital județean.