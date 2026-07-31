Publicat la 31.07.2026, 08:33:44

Federația SANITAS a anunțat vineri suspendarea grevei generale declanșate pe 28 iulie, după trei zile de proteste care au afectat activitatea din spitale și din sistemul de asistență socială.

„Nu închidem greva, ci dăm o șansă politicului să se reseteze și să reia negocierile pentru o nouă lege a salarizării”, au transmis reprezentanții SANITAS.

Sindicatul revendică o primă victorie

În mesajul adresat membrilor, conducerea SANITAS afirmă că protestele și-au atins un prim obiectiv: aducerea în atenția publică a problemelor din sistemul sanitar și din asistența socială.

Sindicaliștii invocă și două rezultate concrete obținute în urma presiunii exercitate asupra autorităților:

Camera Deputaților a aprobat un amendament care permite deblocarea posturilor vacante din sănătate, în limita bugetului disponibil;

adoptarea noii legi a salarizării personalului plătit din fonduri publice a fost, cel puțin pentru moment, amânată.

„Am reușit! Am fost auziți! Am demonstrat că SANITAS este o forță organizată, hotărâtă și unită”, se arată în mesajul transmis membrilor de sindicat.

„Actualul proiect al legii salarizării nu mai există”

Federația SANITAS susține că proiectul de lege promovat de partidele aflate la guvernare nu mai poate continua în forma actuală.

Potrivit sindicaliștilor, documentul este „inechitabil și lipsit de logică economică”, iar organizația afirmă că a demonstrat acest lucru atât în dialogul cu politicienii și presa, cât și în discuțiile cu experții Băncii Mondiale.

De asemenea, SANITAS invocă o hotărâre judecătorească potrivit căreia Guvernul condus de Ilie Bolojan are statut interimar și nu ar mai avea legitimitatea politică pentru promovarea unei noi legi a salarizării.

Două obiective pentru perioada următoare

Sindicaliștii anunță că își concentrează acum eforturile pe două direcții principale:

negocierea unui nou proiect al legii salarizării, pe care îl doresc „mai corect, mai coerent și mai echitabil”;

purtarea negocierilor exclusiv cu o autoritate care are putere legală de decizie, respectiv Parlamentul sau un viitor guvern cu mandat deplin.

Până la apariția unui nou proiect legislativ, Consiliul Național SANITAS a decis suspendarea conflictului colectiv.

Greva poate fi reluată fără reluarea procedurilor

Liderii sindicali subliniază că suspendarea nu înseamnă încetarea conflictului.

Potrivit acestora, dacă revendicările nu vor fi soluționate, greva generală poate fi reluată imediat, fără reluarea tuturor etapelor prevăzute de lege pentru declanșarea unui nou conflict de muncă.

În perioada următoare, membrii SANITAS vor continua protestul într-o formă simbolică, purtând banderole.

Sindicatele din întreg sectorul public se alătură demersului

Federația SANITAS anunță că revendicările sale beneficiază acum de sprijinul celor cinci mari confederații sindicale din România – CNSLR-Frăția, Cartel Alfa, BNS, CSDR și Meridian.

Potrivit organizației, sindicate din educație, administrație publică, cultură și alte sectoare bugetare vor susține negocierea unei noi legi a salarizării cu viitorul guvern sau cu Parlamentul.

Mesajul comun transmis clasei politice este că noua lege trebuie negociată împreună cu partenerii sociali și nu adoptată în grabă doar pentru respectarea termenului-limită de 31 august.

SANITAS avertizează asupra dezinformărilor

Federația le cere membrilor să ignore informațiile potrivit cărora protestul s-ar fi încheiat definitiv.

„Greva SANITAS nu se termină. Ea se suspendă până la apariția unui nou proiect de lege a salarizării personalului plătit din fonduri publice”, precizează organizația.

Sindicaliștii afirmă că vor analiza oportunitatea reluării grevei generale sau a închiderii definitive a conflictului de muncă în momentul în care va exista un nou proiect de lege supus dezbaterii.