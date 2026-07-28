Publicat la 28.07.2026, 19:27:00

Greva generală din sistemul sanitar va continua și miercuri, după ce negocierile purtate marți la Ministerul Sănătății pe tema noii legi a salarizării s-au încheiat fără un acord. Liderii Federației SANITAS susțin că proiectul aflat în dezbatere păstrează prevederi care ar putea duce la diminuarea veniturilor pentru numeroși angajați din sănătate și asistență socială.

Președintele Federației SANITAS, Iulian Pope, a declarat că întâlnirea de la Ministerul Sănătății a avut un caracter exclusiv tehnic, fără participarea ministrului și fără asumarea unor decizii concrete.

„Puține concluzii bune, foarte multe lucruri rămân în continuare în analiză. În opinia noastră, în continuare sunt destule ipoteze care duc la pierderi de venituri pentru colegii noștri. Și destul de mulți care vor fi pe acele sume tranzitorii. A fost doar o parte tehnică, n-a participat domnul ministru al Sănătății, ceea ce înseamnă că nu s-au luat decizii. Am înțeles și cum susține Ministerul Sănătății parte dintre propunerile noastre, dar în momentul acesta nu există nicio garanție că aceste lucruri vor putea fi rezolvate”, a afirmat Pope.

Întrebat dacă protestul va continua și în ziua următoare, liderul sindical a răspuns: „În principiu, da, din păcate”.

Sindicatul cere un Guvern cu puteri depline

Potrivit lui Iulian Pope, rezolvarea conflictului depinde în prezent de clasa politică, întrucât Executivul interimar nu poate adopta deciziile necesare.

„Știm toți că acest Guvern nu poate lua decizii (...) și facem încă un apel la clasa politică să avem un Guvern cu puteri depline, cu care să putem negocia și cu care să putem rezolva problemele din sistem”, a transmis președintele SANITAS.

Urgențele rămân asigurate

Federația SANITAS a declanșat marți greva generală în spitale, în semn de protest față de proiectul noii legi a salarizării. Sindicaliștii susțin că actuala formă a legii menține inechități între diferitele categorii de personal și poate conduce la scăderea veniturilor pentru o parte dintre angajați.

Pe durata grevei, unitățile sanitare continuă să asigure urgențele medicale și cazurile complexe, astfel încât pacienții care au nevoie de îngrijiri esențiale să nu fie afectați. În schimb, o parte dintre consultațiile și intervențiile programate pot fi amânate până la încheierea conflictului de muncă.