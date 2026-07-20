Publicat la 20.07.2026, 08:54:53

Angajații din sistemul public de sănătate intră luni într-o grevă de avertisment de două ore, primul pas din calendarul de proteste anunțat de Federația Sanitas. Sindicaliștii resping noul proiect al Legii salarizării, pe care îl acuză că menține inechitățile din sistem, reduce veniturile unor angajați și a fost elaborat fără un dialog real cu organizațiile sindicale. Dacă revendicările nu vor fi luate în considerare, de pe 28 iulie va începe greva generală în toate unitățile sanitare din România.

Sindicatele reclamă pierderi salariale și menținerea inechităților



Greva de avertisment se desfășoară luni, între orele 9:00 și 11:00, ca reacție la modul în care Guvernul promovează noua lege a salarizării pentru sectorul public.

Federația Sanitas susține că proiectul nu este rezultatul unor negocieri autentice cu partenerii sociali, ci al unui proces netransparent în care consultarea sindicatelor a fost tratată doar formal.

„Documentul prezentat nu este rezultatul unui dialog social autentic, ci al unui proces opac, în care consultarea organizațiilor sindicale a fost redusă la o simplă formalitate”, au transmis reprezentanții federației.

Președintele Sanitas, Iulian Pope, afirmă că forma actuală a proiectului nu rezolvă problemele semnalate de angajații din sănătate.

Potrivit acestuia, legea păstrează diferențele salariale dintre diverse categorii profesionale și poate conduce chiar la diminuarea veniturilor pentru o parte dintre salariați.

Una dintre cele mai contestate prevederi privește modificarea sistemului de sporuri. Sindicaliștii susțin că acestea recompensează condițiile dificile de muncă și nu pot fi tratate ca simple beneficii.

Federația avertizează că peste 30% dintre angajații din sistemul sanitar ar putea pierde aceste sporuri, deși condițiile de muncă rămân aceleași. Totodată, Sanitas consideră că personalul TESA și angajații din asistența socială continuă să fie remunerați insuficient.

Serviciile medicale esențiale vor fi asigurate

Reprezentanții Sanitas subliniază că protestele sunt îndreptate împotriva politicilor guvernamentale și nu împotriva pacienților.

Sindicatul dă asigurări că, pe durata grevei, vor fi respectate toate obligațiile legale privind asigurarea continuității asistenței medicale, astfel încât serviciile esențiale și urgențele să nu fie afectate.

Grevă generală din 28 iulie

Federația Sanitas avertizează că, în lipsa reluării negocierilor privind Legea salarizării, protestele vor continua.

Consiliul Național Sanitas a decis deja declanșarea grevei generale în toate unitățile sanitare din România începând cu 28 iulie.

Între timp, Ministerul Muncii a publicat forma actualizată a proiectului Legii salarizării. Documentul prevede că drepturile salariale vor fi stabilite exclusiv prin lege, iar prin contractele colective sau individuale de muncă nu vor mai putea fi negociate venituri sau beneficii care depășesc limitele prevăzute de actul normativ.

Nemulțumiri similare au fost exprimate și de sindicatele din învățământ, care au criticat noua variantă a proiectului de lege.



