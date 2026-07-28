Publicat la 28.07.2026, 08:05:59

Federația SANITAS declanșează marți greva generală în sistemul sanitar și de asistență socială, în semn de protest față de proiectul noii Legi a salarizării. Sindicaliștii susțin că actul normativ menține inechitățile salariale, reduce veniturile pentru numeroase categorii de angajați și nu rezolvă deficitul acut de personal din spitale. Protestul vine după negocieri fără rezultat cu autoritățile, inclusiv consultări la Palatul Cotroceni.

Spitalele vor funcționa doar pentru urgențe și servicii esențiale

Federația precizează că, pe durata grevei, vor fi asigurate asistența medicală de urgență și serviciile esențiale, astfel încât pacienții să nu fie lipsiți de îngrijirile indispensabile.

Mai multe unități medicale au anunțat deja măsuri speciale. La Spitalul Județean de Urgență Pitești, activitatea va continua normal în UPU-SMURD, ATI, Dializă, Oncologie, Neonatologie, Neurologie, Blocul Operator pentru urgențe și camerele de gardă. La Spitalul Județean Târgu Jiu, urgențele vor fi tratate în regim normal, însă consultațiile din Ambulatoriu vor fi reprogramate.

SANITAS: Noua lege reduce veniturile și accentuează inechitățile

Sindicaliștii reclamă că proiectul de lege diminuează sporurile și produce scăderi salariale pentru mai bine de jumătate dintre angajații din sănătate și asistență socială.

Președintele SANITAS, Iulian Pope, afirmă că sporurile reprezintă compensații pentru riscurile profesionale și nu pot fi transformate într-un mecanism arbitrar. Potrivit federației, peste 30% dintre angajații din sistem nu ar mai beneficia de niciun spor, deși condițiile de muncă rămân neschimbate.

Sindicatul acuză, de asemenea, că personalul administrativ (TESA) și angajații din asistența socială rămân discriminați și insuficient remunerați, în ciuda rolului esențial pe care îl au în funcționarea sistemului.

Deficit de peste 30.000 de posturi în sistem

SANITAS cere și deblocarea urgentă a angajărilor, susținând că sistemul public de sănătate are nevoie de peste 30.000 de salariați.

Federația critică faptul că autoritățile au aprobat doar câteva mii de posturi și afirmă că lipsa personalului înseamnă suprasolicitare, ture greu de acoperit și mai puțin timp acordat fiecărui pacient.

Acuzații de intimidare înaintea grevei

Sindicaliștii susțin că, înainte de declanșarea protestului, managerii unor spitale au solicitat liste cu angajații care participă la grevă pentru suspendarea contractelor de muncă.

SANITAS consideră aceste demersuri forme de intimidare și amintește că, potrivit Legii dialogului social și unei decizii a Înaltei Curți de Casație și Justiție din mai 2025, contractele individuale de muncă pot fi suspendate doar pe perioada participării efective la grevă, nu înainte de începerea acesteia.

Conflictul ajunge și în instanță

Săptămâna trecută, Curtea de Apel București a suspendat procedura privind proiectul Legii salarizării, la solicitarea SANITAS, decizia putând fi atacată cu recurs. Ministerul Muncii a criticat însă hotărârea, susținând că aceasta a fost pronunțată fără citarea instituției.

Federația SANITAS avertizează că nicio presiune administrativă sau politică nu va opri greva și afirmă că protestul este un semnal de alarmă privind viitorul sistemului public de sănătate. Potrivit organizației, acțiunea nu este îndreptată împotriva pacienților, ci urmărește apărarea condițiilor de muncă și a funcționării serviciilor medicale publice.