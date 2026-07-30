Publicat la 30.07.2026, 13:39:29

Dr Alexandru Mihalache, Medic primar urologie, Clinica Medikali

Cancerul de prostată este, în Europa, cel mai frecvent tip de cancer diagnosticat la bărbați. Descoperit într-un stadiu incipient, acesta poate fi tratat cu intenție curativă, iar șansele de control pe termen lung ale bolii sunt foarte bune.

Pentru a înțelege corect modul în care poate fi descoperit cancerul de prostată, este important să facem de la început o distincție între screening și detecția precoce. Deși cele două concepte se suprapun parțial, ele nu sunt sinonime.

Ambele urmăresc același obiectiv: identificarea cancerului într-un moment în care tratamentul este mai eficient și șansele de supraviețuire sunt mai mari. Diferența constă în abordare.

Screeningul reprezintă o strategie de sănătate publică, adresată unei populații largi, prin testarea sistematică a unor persoane care nu prezintă simptome.

Detecția precoce reprezintă identificarea cancerului într-un stadiu timpuriu prin evaluarea individuală a pacientului, ținând cont de vârstă, factori de risc și rezultatele investigațiilor efectuate. În prezent, termenul de „detecție precoce” este utilizat tot mai frecvent de organizații precum Asociația Europeană de Urologie (EAU), deoarece reflectă o abordare adaptată riscului fiecărui pacient, în locul unui screening universal aplicat întregii populații.

Rolul medicului urolog în detecția precoce

În practica urologică de zi cu zi, detecția precoce a cancerului de prostată începe printr-o evaluare individualizată a pacientului . Pentru ca acest lucru să fie posibil, este important ca bărbatul să se prezinte la medic la momentul potrivit, chiar și în absența simptomelor urinare.

În general, prima evaluare urologică este recomandată în jurul vârstei de 50 de ani. Aceasta poate fi indicată mai devreme la bărbații cu factori de risc:

în jurul vârstei de 45 de ani la cei care au rude de gradul I (tată sau frate) diagnosticate cu cancer de prostată, în special la vârste tinere;

în jurul vârstei de 40 de ani la persoanele cu mutații genetice asociate unui risc crescut, cum este mutația genei BRCA2.

Consultația urologică: primele elemente ale evaluării

În cadrul consultației inițiale, medicul urolog efectuează o evaluare clinică completă. Un element important este tușeul rectal, prin care medicul poate aprecia volumul prostatei și poate identifica eventuale zone cu consistență crescută, care pot ridica suspiciunea unei tumori de prostată.

Un alt element esențial este determinarea PSA (antigen specific prostatic).

PSA are un rol important atât în depistarea cancerului de prostată, cât și în monitorizarea evoluției bolii și a răspunsului la tratament. Totuși, rezultatul PSA trebuie întotdeauna interpretat în context și nu izolat.

Un principiu important este că o valoare mai mare a PSA crește probabilitatea existenței unui cancer de prostată semnificativ clinic, dar interpretarea trebuie făcută împreună cu alte date, în special cu volumul prostatei.

De exemplu, aceeași valoare PSA de 5 ng/ml poate avea semnificații diferite:

la un pacient cu o prostată mică, de aproximativ 25 cm³, poate ridica o suspiciune mai mare;

la un pacient cu o prostată voluminoasă, de aproximativ 100 cm³, poate fi explicată de creșterea benignă a prostatei, iar probabilitatea unui cancer semnificativ clinic poate fi mult mai redusă.

Un parametru util în această interpretare este densitatea PSA (PSA density), adică raportul dintre valoarea PSA și volumul prostatei.

Importanța diagnosticului precoce

În ultimii ani, tot mai mulți bărbați au început să se prezinte mai devreme la medicul urolog, ceea ce permite diagnosticarea bolii în stadii tratabile.

Din păcate, există încă pacienți care ajung la medic târziu, atunci când boala este avansată, uneori în stadiu metastatic. În aceste situații, simptomele pot include alterarea stării generale, oboseală importantă sau dureri osoase persistente.

RMN-ul multiparametric de prostată: o schimbare majoră în diagnostic

Dezvoltarea imagisticii medicale a schimbat fundamental modul în care este diagnosticat cancerul de prostată.

RMN-ul multiparametric de prostată (mpMRI) reprezintă în prezent o investigație extrem de valoroasă pentru evaluarea pacienților cu suspiciune de cancer de prostată.

Pe baza dovezilor acumulate, Asociația Europeană de Urologie recomandă efectuarea RMN-ului multiparametric înaintea biopsiei de prostată la pacienții cu suspiciune de cancer.

Un avantaj important al mpMRI este faptul că identifică în special cancerele de prostată semnificative clinic și ajută medicul urolog să efectueze biopsii mai precise, orientate către zonele suspecte observate imagistic.

Un rezultat RMN negativ (de exemplu leziuni încadrate PI-RADS 1–2) reduce foarte mult probabilitatea existenței unui cancer semnificativ clinic, deși nu exclude complet posibilitatea unui cancer de prostată.

Mesajul pentru bărbați

Cancerul de prostată poate fi vindecat în multe situații atunci când este descoperit precoce. De aceea, este important ca fiecare bărbat să discute individual cu medicul urolog despre momentul potrivit pentru evaluare.

Nu există o singură strategie potrivită pentru toată lumea. Fiecare pacient trebuie analizat în funcție de vârstă, factori de risc, istoricul familial și rezultatele investigațiilor.

Astăzi avem la dispoziție instrumente moderne, precum PSA și RMN-ul multiparametric de prostată, care permit un diagnostic mai precis și o abordare mai personalizată.

Adresarea la timp către medicul urolog poate face diferența între descoperirea unei boli într-un stadiu tratabil și diagnosticarea unei boli avansate.



