Publicat la 03.08.2026, 10:39:49

Ministerul Sănătății a activat, luni, planurile speciale de intervenție pentru perioada de caniculă și a cerut direcțiilor de sănătate publică, serviciilor de ambulanță și unităților de primiri urgențe să aplice măsurile prevăzute pentru limitarea efectelor temperaturilor extreme asupra populației.

Autoritățile sanitare avertizează că valul de căldură poate provoca probleme grave de sănătate, în special în rândul persoanelor vulnerabile, motiv pentru care sistemul medical intră într-un regim de monitorizare și intervenție sporită.

Ambulanțe suplimentare și verificări în spitale

Printre principalele măsuri dispuse de Ministerul Sănătății se numără suplimentarea echipajelor de ambulanță în județele unde numărul solicitărilor este în creștere, astfel încât timpul de răspuns la urgențe să fie redus.

În același timp, direcțiile de sănătate publică vor verifica modul în care spitalele sunt pregătite să gestioneze eventualele cazuri provocate de caniculă. Controalele vizează existența stocurilor de medicamente de urgență, în special a celor utilizate pentru tratarea afecțiunilor generate sau agravate de temperaturile ridicate, precum și disponibilitatea personalului medical.

Puncte de hidratare și controale în tabere și unități alimentare

Ministerul solicită colaborarea autorităților locale pentru amenajarea punctelor de distribuire a apei potabile și a spațiilor unde populația se poate adăposti de căldură și poate primi asistență în zonele publice.

Totodată, vor fi intensificate controalele igienico-sanitare în unitățile cu profil alimentar și în taberele școlare, pentru prevenirea riscurilor generate de temperaturile ridicate.

Recomandările autorităților pentru populație

Ministerul Sănătății le recomandă cetățenilor să consume suficiente lichide, să evite expunerea îndelungată la soare, în special în orele cu temperaturi maxime, și să reducă activitățile fizice intense desfășurate în aer liber.

O atenție specială trebuie acordată copiilor, persoanelor în vârstă și celor care suferă de boli cronice, categoriile cele mai expuse efectelor caniculei.

„Un gest simplu, precum consumul regulat de apă și evitarea expunerii prelungite la căldură, poate preveni probleme grave de sănătate. Aveți grijă de voi și de cei din jur!”, este mesajul transmis de Ministerul Sănătății.