E dezastru în agricultură. Doar în Arad, este 79.000 de hectare de culturi sunt calamitate

Seceta prelungită produce pierderi majore în agricultura din județul Arad. Aproximativ 1.300 de fermieri au reclamat culturi calamitate, în special la grâu, după ce lipsa precipitațiilor a compromis recoltele pe zeci de mii de hectare. În urma verificărilor efectuate de autorități, gradul de afectare a fost estimat între 30% și 70%.
Potrivit datelor centralizate de Direcția pentru Agricultură Arad, până la termenul-limită din 1 august au fost depuse înștiințări de către 1.279 de fermieri, care au raportat pagube provocate de seceta prelungită.
În total, au fost declarate calamitate 79.359 de hectare de culturi agricole.
Grâul, cultura cu cele mai mari pierderi
Cele mai mari pagube au fost înregistrate la cultura de grâu. Din cele 95.121 de hectare cultivate în județ, peste o treime au fost declarate calamitate.
După grâu, cele mai afectate culturi sunt rapița, orzul și orzoaica, toate resimțind efectele deficitului sever de apă din ultimele luni.
„În urma verificărilor efectuate în teren, comisiile au constatat un grad de calamitate cuprins între 30% și 70% pe parcelele afectate”, a declarat pentru AGERPRES directorul Direcției pentru Agricultură Arad, Adrian Alda.
Vestul județului, cel mai grav afectat
Cele mai mari probleme sunt înregistrate în vestul extrem al județului, unde seceta a fost cea mai severă.
La Nădlac au fost depuse 198 de sesizări privind culturi calamitate, iar la Pecica alte 152. Numai în aceste două localități aproape 15.000 de hectare au fost declarate afectate.
În total, autoritățile au primit notificări din 44 de unități administrativ-teritoriale, din cele 76 existente în județul Arad.
Fermierii pot solicita despăgubiri
Conform legislației, fermierii ale căror culturi au fost afectate în proporție de peste 30% au avut posibilitatea să depună înștiințări la primării pentru constatarea pagubelor. Pentru culturile de toamnă, termenul-limită a fost 1 august.
Datele centralizate de Direcția pentru Agricultură Arad vor sta la baza evaluării oficiale a pierderilor și a eventualelor măsuri de sprijin care ar putea fi acordate agricultorilor afectați de secetă.
Imagine: magnific.com
Newsletter zilnic money.ro
BET, curs valutar, știrea zilei — în 2 minute, înainte de 7:00.