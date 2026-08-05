E dezastru în agricultură. Doar în Arad, este 79.000 de hectare de culturi sunt calamitate

Publicat la 05.08.2026, 12:48:44

Seceta prelungită produce pierderi majore în agricultura din județul Arad. Aproximativ 1.300 de fermieri au reclamat culturi calamitate, în special la grâu, după ce lipsa precipitațiilor a compromis recoltele pe zeci de mii de hectare. În urma verificărilor efectuate de autorități, gradul de afectare a fost estimat între 30% și 70%.

Potrivit datelor centralizate de Direcția pentru Agricultură Arad, până la termenul-limită din 1 august au fost depuse înștiințări de către 1.279 de fermieri, care au raportat pagube provocate de seceta prelungită.

În total, au fost declarate calamitate 79.359 de hectare de culturi agricole.

Grâul, cultura cu cele mai mari pierderi

Cele mai mari pagube au fost înregistrate la cultura de grâu. Din cele 95.121 de hectare cultivate în județ, peste o treime au fost declarate calamitate.