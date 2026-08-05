Vin furtunile în România după caniculă! ANM anunță grindină și vijelii în 34 de județe și în București

După valul de caniculă, cu temperature ce au depășit și 40 de grade Celsius, meteorologii au emis avertizări succesive de ultimă oră, de furtuni puternice.
Mai multe regiuni ale țării se pregătesc acum pentru ploi torențiale, descărcări electrice, grindină și rafale puternice de vânt. Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe avertizări de tip cod galben, cod portocaliu și cod roșu, valabile în intervalul 5 august, ora 10:00 – 9 august, ora 10:00.
De joi, ploi torențiale, grindină și vijelii în cea mai mare parte a țării
După valul de căldură, meteorologii anunță o schimbare bruscă a vremii. Joi, 6 august, între orele 12:00 și 21:00, 34 de județe și municipiul București vor fi afectate de fenomene meteo severe. Printre regiunile vizate se numără nordul și centrul Moldovei, Transilvania, Maramureș, Crișana, Banatul, Oltenia, vestul Munteniei și zonele montane. Meteorologii prognozează ploi torențiale, descărcări electrice, intensificări puternice ale vântului și căderi de grindină. În anumite zone, cantitățile de apă pot ajunge la 20 de litri pe metru pătrat în doar câteva ore, iar în regiunile montane acestea pot depăși chiar și 50 de litri pe metru pătrat.
Când se va răci vremea
Specialiștii ANM estimează că valul de căldură va începe să se diminueze treptat începând de sâmbătă, însă temperaturile vor rămâne ridicate în sudul și sud-vestul țării.
Totodată, episoadele de instabilitate atmosferică se vor menține și în zilele următoare, astfel încât ploile torențiale, vijeliile și descărcările electrice vor continua să afecteze mai multe regiuni.
Șapte județe rămân sub cod roșu de caniculă
Cele mai ridicate temperaturi vor fi înregistrate în județele Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin, unde meteorologii au instituit cod roșu de caniculă. Valorile maxime vor ajunge la 37–39 de grade Celsius în Maramureș, Satu Mare și Sălaj, în timp ce în Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin temperaturile vor urca până la 41 de grade Celsius.
Specialiștii avertizează că indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, iar nopțile vor fi tropicale, cu temperaturi care nu vor coborî sub 25–26 de grade Celsius. În același timp, un cod portocaliu de caniculă este valabil pentru Moldova, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, precum și pentru centrul și sud-vestul Munteniei.
Dobrogea, nordul și estul Munteniei și estul Transilvaniei se află sub cod galben de temperaturi ridicate și disconfort termic accentuat.