Vin furtunile în România după caniculă! ANM anunță grindină și vijelii în 34 de județe și în București

Publicat la 05.08.2026, 12:37:27

După valul de caniculă, cu temperature ce au depășit și 40 de grade Celsius, meteorologii au emis avertizări succesive de ultimă oră, de furtuni puternice.

Mai multe regiuni ale țării se pregătesc acum pentru ploi torențiale, descărcări electrice, grindină și rafale puternice de vânt. Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe avertizări de tip cod galben, cod portocaliu și cod roșu, valabile în intervalul 5 august, ora 10:00 – 9 august, ora 10:00.

De joi, ploi torențiale, grindină și vijelii în cea mai mare parte a țării

După valul de căldură, meteorologii anunță o schimbare bruscă a vremii. Joi, 6 august, între orele 12:00 și 21:00, 34 de județe și municipiul București vor fi afectate de fenomene meteo severe. Printre regiunile vizate se numără nordul și centrul Moldovei, Transilvania, Maramureș, Crișana, Banatul, Oltenia, vestul Munteniei și zonele montane. Meteorologii prognozează ploi torențiale, descărcări electrice, intensificări puternice ale vântului și căderi de grindină. În anumite zone, cantitățile de apă pot ajunge la 20 de litri pe metru pătrat în doar câteva ore, iar în regiunile montane acestea pot depăși chiar și 50 de litri pe metru pătrat.