Publicat la 29.07.2026, 13:18:42

Deși depozitele bancare ale populației au ajuns la un nivel record, realitatea din spatele cifrelor este mult mai puțin optimistă. Inflația ridicată a erodat puterea de cumpărare a economiilor, iar România a înregistrat cea mai mare scădere a ratei de economisire din Uniunea Europeană în primul trimestru al anului 2026.

La finalul lunii iunie, depozitele în lei ale populației au ajuns la 269,3 miliarde de lei, în creștere cu 7,4% față de aceeași perioadă din 2025, potrivit datelor Băncii Naționale a României. Față de luna mai, avansul a fost de 0,4%.

Banii din cont valorează mai puțin decât anul trecut

Creșterea depozitelor nu înseamnă însă că românii sunt mai bogați. După ajustarea cu inflația, economiile populației au înregistrat o scădere reală de 2,7% comparativ cu anul trecut.

Practic, deși în conturi există mai mulți bani, aceștia pot cumpăra mai puține bunuri și servicii decât în urmă cu un an.

Specialiștii explică faptul că diferența dintre inflație și dobânzile obținute la depozite transformă o aparentă creștere a averii într-o pierdere reală de putere de cumpărare.

România, campioană în UE la scăderea economisirii

În același timp, România a înregistrat cea mai accentuată reducere a ratei de economisire din Uniunea Europeană în primul trimestru al acestui an, cu un recul de 5,3% față de trimestrul precedent.

Potrivit analizei OferteBancare.ro, explicația este simplă: tot mai multe gospodării sunt nevoite să consume din economiile acumulate pentru a face față creșterii accelerate a costului vieții.

„Fenomenul poate fi explicat prin faptul că multe gospodării sunt nevoite să consume din economiile acumulate anterior pentru a face faţă creşterii costului vieţii. Astfel, chiar dacă valoarea totală a depozitelor rămâne ridicată, capacitatea populaţiei de a continua să economisească începe să se reducă. Acest paradox explică de ce percepţia românilor asupra propriei situaţii financiare este adesea mai pesimistă decât ar sugera soldurile din conturile bancare”, arată analiza.

Inflația din România rămâne cea mai mare din Uniunea Europeană

Chiar dacă ritmul de creștere a prețurilor a încetinit față de luna precedentă, România continuă să înregistreze cea mai ridicată inflație din Uniunea Europeană.

Potrivit datelor Eurostat, inflația anuală calculată după metodologia europeană (HICP) a fost de 9,2% în iunie 2026, de peste trei ori mai mare decât media Uniunii Europene, care s-a situat la 2,9%.

Acest decalaj explică de ce majorarea depozitelor bancare nu se traduce automat într-o îmbunătățire a situației financiare a populației.

Românii pun bani deoparte, dar tot mai greu

Analiza evidențiază un paradox al economiei românești: depozitele continuă să crească, însă ritmul în care populația reușește să economisească încetinește vizibil.

Presiunea inflației, scumpirea alimentelor, energiei și serviciilor determină tot mai multe familii să folosească economiile acumulate în anii anteriori pentru a-și acoperi cheltuielile curente.

Astfel, chiar dacă statisticile bancare indică solduri record în conturile populației, în termeni reali puterea financiară a românilor continuă să se deterioreze.