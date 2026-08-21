Ești cetățean european. Cine ți-a luat înghețata? Sau ai mâncat anul trecut mai mult de 7 litri?

Publicat la 21.08.2026, 06:01:00

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Dacă ai impresia că anul trecut ai mâncat mai puțină înghețată decât în alți ani, statisticile europene îți dau, cel puțin teoretic, dreptul să te întrebi cine ți-a luat porția. Uniunea Europeană a produs în 2025 nu mai puțin de 3,44 miliarde de litri de înghețată. Raportat la o populație de aproximativ 452 de milioane de locuitori, rezultă, printr-un calcul simplu, o medie de 7,6 litri de înghețată pentru fiecare cetățean european. Desigur, nimeni nu a împărțit cele 3,44 miliarde de litri în porții egale. Unii europeni probabil au consumat mult peste această medie, alții aproape deloc, iar o parte din producție a fost exportată. Totuși, cifra oferă o imagine destul de sugestivă asupra dimensiunii industriei: pentru fiecare locuitor al Uniunii Europene, producția totală din 2025 ar echivala, teoretic, cu peste șapte litri și jumătate de înghețată, conform 2eu.brussels. Europa a produs mai multă înghețată Producția europeană de înghețată a crescut în 2025 cu 1,9%, de la 3,38 miliarde de litri la 3,44 miliarde de litri.

Germania a rămas cel mai mare producător dintre statele pentru care Eurostat publică date complete, cu 608 milioane de litri. Creșterea a fost însă aproape insesizabilă, de numai 0,2% față de anul precedent. În schimb, Italia a avut una dintre cele mai puternice evoluții. Producția italiană a ajuns la 549 de milioane de litri, în creștere cu 10%, reducând diferența față de liderul german. Franța a produs 525 de milioane de litri, cu 4% mai mult decât în 2024, în timp ce Spania a ajuns la 457 de milioane de litri, iar Belgia la 274 de milioane de litri. Cei mai mari producători de înghețată Germania: 608 milioane de litri

Italia: 549 milioane de litri Franța: 525 milioane de litri Spania: 457 milioane de litri Belgia: 274 milioane de litri Italia pare să fie însă marele câștigător al anului. În timp ce Germania și-a păstrat primul loc, producția italiană a crescut de 50 de ori mai repede, procentual, decât cea germană. Cine exportă cea mai multă înghețată? Producția nu spune însă întreaga poveste. Unele țări produc enorm pentru piața internă, în timp ce altele sunt mult mai active în comerțul internațional. În 2025, statele membre ale UE au exportat către țări din afara Uniunii 289,8 milioane de kilograme de înghețată, cu 10% mai mult decât în anul precedent. Pe primul loc la exporturi s-a menținut Franța, cu 59,1 milioane de kilograme, urmată foarte aproape de Italia, cu 55,2 milioane de kilograme. Belgia a exportat 34,5 milioane de kilograme, Germania 29,9 milioane, iar Țările de Jos 26,5 milioane. Astfel, Franța și Italia au furnizat împreună aproape 40% din înghețata exportată de Uniunea Europeană către restul lumii. Europa vinde de aproape patru ori mai mult decât cumpără Importurile de înghețată din afara Uniunii Europene au crescut și ele, cu 12%, ajungând la 77,8 milioane de kilograme. Volumul rămâne însă mult inferior exporturilor. UE a exportat de aproximativ 3,7 ori mai multă înghețată decât a importat. Așadar, dacă te întrebai unde a dispărut o parte din înghețata europeană, răspunsul este simplu: o cantitate importantă a plecat și către consumatori din afara Uniunii. Trebuie însă făcută o precizare importantă. Datele privind producția sunt exprimate în litri, iar cele privind comerțul exterior în kilograme, astfel încât cele două statistici nu pot fi comparate direct pentru a calcula exact ce procent din producție a fost exportat. România, invizibilă în clasamentul producătorilor România nu apare în clasamentul principal al producătorilor publicat de Eurostat. Asta nu înseamnă însă că românii nu produc înghețată. În cazul României, ca și în cazul Ungariei, Țărilor de Jos, Poloniei, Portugaliei, Sloveniei și Suediei, datele privind cantitățile de producție vândute sunt clasificate drept confidențiale. Prin urmare, nu putem spune, pe baza acestor date publice, câte milioane de litri de înghețată au fost produse în România și nici unde s-ar poziționa țara în clasamentul european. Ai mâncat sau nu cele 7,6 litri? Calculul de 7,6 litri pe locuitor trebuie privit ca un exercițiu statistic, nu ca o măsură a consumului individual. Producția nu este egală cu consumul: există exporturi, importuri, stocuri și diferențe importante între state. Dar cifra spune ceva despre dimensiunea pieței europene. Dacă întreaga producție de înghețată din 2025 ar fi rămas în UE și ar fi fost împărțită în mod egal între cei aproximativ 452 de milioane de locuitori, fiecare cetățean european ar fi primit peste șapte litri și jumătate de înghețată. FOTO: https://www.magnific.com/