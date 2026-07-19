Publicat la 19.07.2026, 08:37:56

Andrew și Tristan Tate au fost arestați sâmbătă la Miami de autoritățile federale americane, în baza unei cereri de extrădare formulate de Marea Britanie. Cei doi influenceri, care sunt deja cercetați penal în România, se confruntă acum cu un nou val de acuzații extrem de grave formulate de procurorii britanici, inclusiv viol, trafic de persoane și infracțiuni legate de materiale pornografice cu minori.

Noi acuzații extrem de grave împotriva lui Andrew Tate



Potrivit Serviciului Șerifilor Federali din SUA (US Marshals Service), mandatul de arestare este secret, iar autoritățile americane nu au făcut publice detaliile complete ale dosarului.

Conform publicației The Guardian, arestarea a fost efectuată în urma unei solicitări de extrădare venite din partea autorităților britanice.

Serviciul de Procuratură al Coroanei (Crown Prosecution Service - CPS) a anunțat că Andrew Tate, în vârstă de 39 de ani, este acuzat suplimentar de:

șapte capete de acuzare de viol;

trei acuzații de organizare sau facilitare a traficului de persoane în scopul exploatării sexuale;

trei acuzații de agresiune soldată cu vătămări corporale;

19 acuzații suplimentare privind imagini indecente cu minori și pornografie extremă.

În cazul fratelui său, Tristan Tate, în vârstă de 38 de ani, procurorii britanici au formulat noi acuzații de:

două infracțiuni de viol;

o acuzație de agresiune sexuală;

trei infracțiuni privind organizarea sau facilitarea traficului de persoane în scopul exploatării sexuale.

Potrivit CPS, faptele investigate ar fi fost comise în perioada iulie 2010 – august 2017.

„Am decis să îi punem sub acuzare pe Andrew şi Tristan Tate pentru alte infracţiuni, inclusiv viol, organizarea sau facilitarea traficului de persoane în scopul exploatării sexuale şi infracţiuni legate de imagini indecente cu un copil”, a declarat Malcolm McHaffie, șeful diviziei de infracțiuni speciale din cadrul CPS.

Sunt deja inculpați în Marea Britanie și România

Frații Tate sunt deja căutați de autoritățile britanice într-un dosar separat, în care procurorii au formulat anterior 21 de capete de acuzare, printre care viol, trafic de persoane și vătămare corporală gravă.

În paralel, cei doi sunt inculpați și în România, unde sunt acuzați de trafic de persoane, viol și constituirea unui grup infracțional organizat, după ce au fost arestați în decembrie 2022.

Andrew și Tristan Tate au respins constant toate acuzațiile formulate împotriva lor și susțin că sunt victimele unei campanii judiciare motivate politic.

Arestarea din Statele Unite deschide acum o nouă etapă a cazului, urmând ca instanțele americane să decidă dacă cei doi vor fi extrădați în Regatul Unit pentru a răspunde noilor acuzații formulate de procurorii britanici.





