Publicat la 17.07.2026, 20:01:48

Piețele americane au închis o zi mixtă, cu presiune pe sectorul tech după rezultatele Netflix și o rotație parțială spre acțiunile din sectorul sănătate și aerospace. Sezonul de raportări financiare continuă să domine agenda investitorilor, cu surprize atât pozitive, cât și negative față de estimările analiștilor.

CNBC Markets

TSMC anunță o investiție suplimentară de 100 de miliarde de dolari în Arizona

Gigantul taiwanez de semiconductori a raportat un profit trimestrial II în creștere cu 77% față de aceeași perioadă a anului trecut, consolidând poziția sa de lider global în producția de cipuri avansate. Pe fondul acestor rezultate excepționale, TSMC a anunțat extinderea masivă a facilităților sale din Arizona, cu o investiție suplimentară de 100 de miliarde de dolari. Decizia vine în contextul presiunilor politice și economice de relocare a producției de semiconductori pe teritoriul american. Pentru investitori, acest anunț este un semnal puternic privind angajamentul pe termen lung al TSMC față de piața americană și rivalii săi din industrie.

UnitedHealth depășește estimările și majorează prognoza de profit pentru tot anul

Cel mai mare asigurător american din domeniul sănătății a publicat rezultate trimestriale peste așteptările analiștilor, surprinzând piața după o perioadă dificilă pentru companie. Managementul lucrează activ la stabilizarea marjelor prin reducerea bazei de membri, renunțarea la contractele neprofitabile și o investiție de 1,5 miliarde de dolari în inteligență artificială. Compania a majorat și perspectivele de profit pentru întreg anul 2026. Acțiunile UnitedHealth au recuperat în această zi o parte din pierderile acumulate în ultimele luni, oferind un semnal de redresare investitorilor din sectorul healthcare.

Netflix coboară pe bursă după ce prognoza de venituri dezamăgește și reduce transparența

Acțiunile Netflix au scăzut în urma publicării rezultatelor trimestriale, după ce compania a prezentat o prognoză financiară sub așteptările analiștilor de pe Wall Street. Mai îngrijorătoare pentru investitori a fost decizia platformei de a reduce frecvența rapoartelor „What We Watched", care ofereau o imagine clară asupra nivelului de engagement al abonaților. Reducerea transparenței privind audiența este văzută ca un semnal negativ de către analiști, care foloseau aceste date pentru a evalua sănătatea pe termen lung a platformei. Corecția acțiunilor Netflix adaugă presiune suplimentară sectorului tech și Nasdaq-ului în această perioadă de raportări.

MarketWatch

Randamentele obligațiunilor americane trimit un nou semnal despre politica Fed

Randamentul obligațiunii de referință americane pe 10 ani evoluează ca activ de refugiu, pe fondul unei corecții accentuate în sectorul cipurilor de semiconductori. Mișcarea sugerează că investitorii caută protecție în fața incertitudinilor tehnologice, chiar dacă perspectivele pentru ratele Fed rămân neclare. Analiștii de la MarketWatch atrag atenția că semnalul din piața obligațiunilor merită urmărit cu atenție în zilele următoare, mai ales înaintea reuniunii BCE de săptămâna viitoare. Pentru investitorii români expuși pe fonduri sau ETF-uri americane, dinamica randamentelor influențează direct cursul de schimb și apetitul global la risc.

Războiul cu Iranul nu a lovit grav economia SUA, dar riscurile persistă

Conform analizei MarketWatch, cei doi piloni principali ai economiei americane — consumul privat și investițiile companiilor — par să fi absorbit fără traume majore tensiunile generate de conflictul cu Iranul. Cu toate acestea, publicația avertizează că pericolul nu a trecut, iar o escaladare ulterioară ar putea afecta prețurile energiei și lanțurile de aprovizionare globale. Reziliența economiei americane este privită ca un argument în favoarea menținerii unui sentiment moderat pozitiv pe piețe pe termen scurt. Investitorii internaționali, inclusiv cei din România, monitorizează îndeaproape evoluția acestui dosar geopolitic cu implicații directe asupra prețului petrolului.

Fox Business

Plan bipartizan în Congres pentru salvarea pensiilor americane înainte de 2032

Un grup de senatori și reprezentanți americani din ambele partide a propus legea PROMISE Act, care obligă Congresul să voteze o reformă a sistemului de asigurări sociale înainte ca fondul de rezervă să se epuizeze în 2032. Fără o intervenție legislativă, beneficiarii Social Security ar urma să primească automat cu 22% mai puțin decât în prezent. Inițiativa bipartizană semnalează că presiunea electorală și demografică devine imposibil de ignorat la Washington. Dezbaterea privind sustenabilitatea pensiilor publice are relevanță și pentru investitorii din Europa, unde sisteme similare se confruntă cu provocări structurale comparabile.

United Airlines oferă schimbarea gratuită a zborurilor pentru pasagerii care refuză noul aeroport Trump

United Airlines a anunțat că va permite pasagerilor să-și modifice gratuit rezervările pentru a evita aterizarea la aeroportul redenumit „Donald Trump International Airport". Alternativele oferite sunt aeroporturile din Fort Lauderdale și Miami. Decizia reflectă sensibilitatea politică ridicată din SUA în jurul brandului fostului și actualului președinte și arată că marile companii caută soluții pragmatice pentru a evita alienarea unor segmente de clienți. Din perspectivă economică, episodul subliniază modul în care deciziile politice pot genera costuri operaționale suplimentare pentru industria aviației.

Investing.com

Meta și Anthropic negociază un acord de 10 miliarde de dolari pentru infrastructură AI

Potrivit New York Times, Meta și startup-ul de inteligență artificială Anthropic poartă discuții avansate pentru un acord de leasing de capacitate de calcul în valoare de aproximativ 10 miliarde de dolari. O astfel de tranzacție ar reprezenta unul dintre cele mai mari contracte de infrastructură AI încheiate vreodată și ar consolida poziția Anthropic ca jucător de top în competiția cu OpenAI și Google DeepMind. Pentru Meta, acordul ar putea accelera semnificativ capacitățile sale de dezvoltare în domeniul inteligenței artificiale generative. Știrea adaugă combustibil dezbaterii despre mega-investițiile în AI și impactul lor asupra evaluărilor din sectorul tech.

Zoox retrage de pe piață vehicule autonome care nu detectează fumul corect

Zoox, subsidiara Amazon specializată în vehicule autonome, a anunțat o rechemare a flotei sale de robotaxi-uri după descoperirea unui defect care poate împiedica sistemele de bord să detecteze în mod corespunzător prezența fumului. Incidentul pune din nou în lumina reflectoarelor provocările de siguranță cu care se confruntă industria vehiculelor autonome, aflată într-o cursă acerbă pentru comercializare. Rechemarea poate genera întârzieri costisitoare în planurile de expansiune ale Zoox și ridică întrebări pentru investitorii care pariază pe potențialul pe termen lung al mobilității autonome. Episodul este similar cu provocările cu care s-au confruntat și alți producători de vehicule autonome în ultimii ani.

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