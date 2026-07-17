Publicat la 17.07.2026, 09:00:50

Presa economică europeană este dominată astăzi de incertitudinea politică din Marea Britanie, unde alegerea viitorului cancelar al Trezoreriei ridică semne de întrebare în rândul marilor investitori, în timp ce băncile europene se pregătesc pentru o reformă majoră a regulilor de capital, iar startul sezonului estival aduce presiuni logistice serioase la frontierele UE.

BBC Business

Modelul „Manchester" al lui Burnham: poate funcționa pentru întreaga Britanie?

Andy Burnham, proaspăt instalat ca prim-ministru al Marii Britanii, a construit un program economic inspirat din transformarea Manchesterului — descentralizare, investiții publice și regenerare regională. Editorul economic al BBC, Faisal Islam, analizează dacă acest model, testat la scară regională, poate fi aplicat cu succes la nivel național. Întrebarea este esențială pentru investitorii interesați de obligațiunile de stat britanice și de sectoarele de infrastructură. Răspunsul va contura politica fiscală a noului guvern în lunile următoare.

China critică naționalizarea British Steel de către guvernul de la Londra

Guvernul britanic a preluat British Steel în proprietate publică, invocând necesitatea protejării „unei capacități naționale vitale". Beijingul a reacționat critic față de această decizie, care vizează implicit interesele unor investitori cu legături în China. Mișcarea semnalează o tendință mai largă în Europa de repatriere a industriilor strategice, cu implicații directe pentru lanțurile de aprovizionare și pentru politicile de concurență ale UE. Investitorii din sectorul siderurgic european vor urmări cu atenție reacțiile comerciale ulterioare.

The Guardian Business

Haos temut la Dover la începutul celui mai aglomerat weekend de vară

Portul Dover se pregătește pentru cel mai mare test de până acum al noilor controale la frontiera UE, în contextul în care milioane de șoferi britanici se îndreaptă spre continent la debutul sezonului estival de vârf. Întârzierile prelungite ar putea afecta fluxurile comerciale transfrontaliere și lanțurile logistice dintre Marea Britanie și Europa continentală. Totodată, numărul britanicilor care aleg vacanțele interne a urcat la cel mai ridicat nivel de după pandemie, semn că presiunile economice redirecționează consumul. Pentru investitorii din turism și transport, această perioadă va fi un indicator relevant al cererii reale.

Mii de angajați Google cer protecție împotriva concedierilor pe fondul boom-ului AI

Peste 4.500 de angajați Google au semnat o petiție adresată CEO-ului Sundar Pichai, cerând garanții împotriva disponibilizărilor și opțiuni de plecare voluntară cu compensații. Petiția vine în contextul în care marile companii tech continuă să reducă forța de muncă tradițională simultan cu investiții masive în inteligența artificială. Tensiunile interne de la Google sunt relevante pentru investitorii expuși pe sectorul tech european, care furnizează servicii și infrastructură acestor giganți. Evoluția situației ar putea influența reglementările muncii în domeniul tech atât în SUA, cât și în UE.

Alegerea viitorului cancelar britanic îngrijorează mediul de afaceri

Shabana Mahmood, ministrul de interne cu expertiză economică limitată, pare să fie favorita lui Andy Burnham pentru preluarea conducerii Trezoreriei, potrivit The Guardian. Mediul de afaceri și o parte din parlamentarii laburiști ar fi preferat un profil mai tehnocrat, precum Ed Miliband. Incertitudinea privind orientarea politicii fiscale britanice adaugă volatilitate anticipată pe piața lirei sterline și a obligațiunilor de stat UK. Investitorii români expuși pe active denominate în lire vor monitoriza cu atenție procesul de numire.

CNBC Europe

Boomul profiturilor de pe Wall Street forțează Europa să-și rescrie regulile bancare

Diferența tot mai mare dintre rentabilitatea băncilor americane și a celor europene a accelerat procesul de reformare a regulilor prudențiale în UE, potrivit CNBC. O revizuire majoră a cadrului de reglementare ar putea permite băncilor europene să aloce mai eficient capitalul și să devină mai competitive la nivel global. Reforma este urmărită îndeaproape de investitorii instituționali din sectorul financiar, inclusiv din România, unde băncile-mamă sunt în mare parte europene. Dacă modificările sunt adoptate rapid, acțiunile băncilor europene ar putea beneficia de un impuls semnificativ.

Cel mai mare producător mondial de ulei de măsline anunță o nouă etapă pe piață

Cel mai mare producător mondial de ulei de măsline a declarat că piața a intrat „definitiv" într-o nouă fază, în contextul în care analiștii avertizează asupra unor oscilații dramatice ale ofertei globale de la un sezon la altul. Volatilitatea producției, amplificată de schimbările climatice din bazinul mediteranean, menține prețurile ridicate și creează presiuni inflaționiste în coșul alimentar european. Pentru investitorii din sectorul agro-alimentar și pentru retailul european, marja de profit rămâne sub presiune. România, ca importator net de ulei de măsline, resimte indirect aceste fluctuații prin prețurile de consum.

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